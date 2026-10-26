La platja (Acords)

I si a la platja vas i si a la platja vaig

Acords Acords
Albert Pla
SOL SOLsus4 SOL SOLsus4

I si a la SImplatja vas i si a la LAmplatja vaig,
i si a la SOLplatja aSOLsus4nem, SOL
que si una caSImla trobes, si una cala LAmem trobo,
si una SOLcala troSOLsus4bem, SOL
i si tu SImprens el sol i si jo LAmprenc el sol,
i si preSOLnem el SOLsus4sol, SOL
que si jo veig SImuna dona i si tu veus LAmun home,
si és que SOLsom nosalSOLsus4tres. SOL

I mira LAmtu quina casualitat que ens SOLha tocat per viure:
que és que LAmaquella dona ets tu i aSOLquell home sóc jo.

I si jo et SImmiro a tu i tu em LAmmires a mi,
i ens SOLmirem els SOLsus4ulls, SOL
si m'acosSImto a tu i tu t'aLAmcostes a mi,
ens aSOLcostarem els SOLsus4dos, SOL
i si jo et SImtoco a tu i tu em LAmtoques a mi,
quin aSOLgradable plaSOLsus4er! SOL
M'exciSImto jo, t'exciLAmtes tu,
ens exSOLcitem els SOLsus4dos. SOL

I LAmmira, el sol es pon i tu i SOLjo estem sols;
reLAmconeix que les circumstàncies en aquest cas SOLsón favorables.

LAm SOL LAm SOL

Que si jo et SImtoco els pits i tu em LAmtoques els ous,
què SOLserà, què farem,
que si m'alSImço jo, que si LAmt'obres tu,
els SOLdos disposats,
i un orSImgasme tu i un orLAmgasme jo,
vuiSOLtanta entre els dos.
Ai! Cony! Que SImcomplicat tot lo que LAmens ha costat
poSOLder trobar-se aquí!

I mira LAmtu quina casualitat que ens SOLha tocat per viure
que és que LAmel món és un "pañuelu" que no es SOLrenta amb detergent.

Que si algú ens SImdescobrís se'n riuLAmria segur
de lo creSOLmats que estem,
però tu i jo saSImbem quina renúnciLAma ha sigut
la que ens reSOLbolca per aquí.
I ara aquí esSImtem sols i aquí ninLAmgú està trist
i aquí ninSOLgú ens veurà,
i acosta't junt SIma mi i olora LAmtot el meu cos,
despilfarSOLrem el moment.

SIm LAm SOL x2

I SImoi, LAms'està fent de SOLnit.
SImS'està LAmfent de SOLnit.
SImS'està LAmfent de SOLnit. LAm/DO SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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