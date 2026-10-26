I si a la SImplatja vas i si a la LAmplatja vaig, i si a la SOLplatja aSOLsus4nem, SOL que si una caSImla trobes, si una cala LAmem trobo, si una SOLcala troSOLsus4bem, SOL i si tu SImprens el sol i si jo LAmprenc el sol, i si preSOLnem el SOLsus4sol, SOL que si jo veig SImuna dona i si tu veus LAmun home, si és que SOLsom nosalSOLsus4tres. SOL
I mira LAmtu quina casualitat que ens SOLha tocat per viure: que és que LAmaquella dona ets tu i aSOLquell home sóc jo.
I si jo et SImmiro a tu i tu em LAmmires a mi, i ens SOLmirem els SOLsus4ulls, SOL si m'acosSImto a tu i tu t'aLAmcostes a mi, ens aSOLcostarem els SOLsus4dos, SOL i si jo et SImtoco a tu i tu em LAmtoques a mi, quin aSOLgradable plaSOLsus4er! SOL M'exciSImto jo, t'exciLAmtes tu, ens exSOLcitem els SOLsus4dos. SOL
I LAmmira, el sol es pon i tu i SOLjo estem sols; reLAmconeix que les circumstàncies en aquest cas SOLsón favorables.
LAmSOLLAmSOL
Que si jo et SImtoco els pits i tu em LAmtoques els ous, què SOLserà, què farem, que si m'alSImço jo, que si LAmt'obres tu, els SOLdos disposats, i un orSImgasme tu i un orLAmgasme jo, vuiSOLtanta entre els dos. Ai! Cony! Que SImcomplicat tot lo que LAmens ha costat poSOLder trobar-se aquí!
I mira LAmtu quina casualitat que ens SOLha tocat per viure que és que LAmel món és un "pañuelu" que no es SOLrenta amb detergent.
Que si algú ens SImdescobrís se'n riuLAmria segur de lo creSOLmats que estem, però tu i jo saSImbem quina renúnciLAma ha sigut la que ens reSOLbolca per aquí. I ara aquí esSImtem sols i aquí ninLAmgú està trist i aquí ninSOLgú ens veurà, i acosta't junt SIma mi i olora LAmtot el meu cos, despilfarSOLrem el moment.
SImLAmSOL x2
I SImoi, LAms'està fent de SOLnit. SImS'està LAmfent de SOLnit. SImS'està LAmfent de SOLnit. LAm/DOSOL