La poesia dels teus ulls (Acords)

Molt sovint, quan ve la nit

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach el meu amic el mar
lluis llach el meu amic el mar
RE LA MI FA#m SIm DO#m LA7

REMolt sovint, quan ve la LAnit,
se m'emporta una MIfada
REla bellesa dels teus LAulls,
FA#mnegre intens sobre mar MIblanca,
SImsempre incerts a la miFA#mrada.
DO#mI aiRExí, gelós, vaig LAdesfent
SImcançons que MIm'acostin LAa ella, LA7però...

RELa poesia dels teus LAulls,
sé que no la podré esMIcriure.
RECada vers que jo troLAbés
FA#men el paper se'm moriMIria
SImdel dolor de no ser FA#mprou fidel.

Però sé que no m'he de canSI7sar
MIde buscar aquell llenguatge amic
REque m’acosti a la LApoesia dels teus ulls,
malgrat que no la pugui esMIcriure.
REPerò així lluitaré amb LAmi,
esperant sempre una alMIbada,
àvid de sorprendre't la miLArada, la teva miLA7rada.

RE LA
MI
RE LA
FA#m MI
SIm FA#m
DO#m RE LA
SIm MI LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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