La polseguera (Acords)

S'acosta segura la pols

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda la polseguera
la gossa sorda la polseguera
RE♭S'acosta segura la SOL♭mpols,
REocupa els carrers i s'eSImleva,
i puja terrats i balMIcons
i es fa més REgran la polseRE♭guera.

Tempesta covada pel SOL♭mtemps,
REen dies de calor i d'esSImpera.
Poder desbocat d'un preMIsent
que a les fosREques encara baRE♭tega.

La polseguera va SOL♭mcreixent,
va creixent la polseREgueSImra.
MILa pedra contra el mur i el mur contra la carn.
REEixam de crits, martell de RE♭seda.

La polseguera va SOL♭mcreixent,
va creixent la polseREgueSImra.
Sagetes de MIfoc que apunten al sol,
la vida és uRE♭na merda, ja ve la polseguera,
no hi ha una altra maSOL♭mnera.

RE♭ SOL♭m RE♭
SOL♭m RE RE♭ RE SOL♭m RE♭

TraSOL♭mgèdia cantada pel vent,
plorada per boscos de REcendra.
Les llàgrimes pugen al MIcel
i es fa més REgran la polseRE♭guera.

La SOL♭mguerra dels quatre elements,
la pluja de foc en la REterra.
Per l'aire s'escolta una MIveu
que desperta REl'instint de la RE♭fera.

La polseguera va SOL♭mcreixent,
va creixent la polseREgueSImra.
MILa pedra contra el mur i el mur contra la carn.
REEixam de crits, martell de RE♭seda.

La polseguera va SOL♭mcreixent,
va creixent la polseREgueSImra.
Sagetes de MIfoc que apunten al sol,
la vida és uRE♭na merda, ja ve la polseguera,
no hi ha una altra maSOL♭mnera.

RE♭ SOL♭m RE♭
SOL♭m RE RE♭ RE SOL♭m RE♭

La polseguera va SOL♭mcreixent,
va creixent la polseREgueSImra.
MILa pedra contra el mur i el mur contra la carn.
REEixam de crits, martell de RE♭seda.

SOL♭mVas fugint i així no podràs, i se t'oblida
RE♭quin és el preu que hem de pagar.

SOL♭mLimitant les veus, provocant el caos.
RE♭Homes que demanen menjar, dones que demanen menjar.
SOL♭mLimitant les veus, provocant el caos.
RE♭La mentida no mata la fam, l'apatia no apaga la fam.

SOL♭m RE MI RE♭

La polseguera va SOL♭mcreixent,
va creixent la polseREgueSImra.
MILa pedra contra el mur i el mur contra la carn.
REEixam de crits, martell de RE♭seda.

La polseguera va SOL♭mcreixent,
va creixent la polseREgueSImra.
Sagetes de MIfoc que apunten al sol,
la vida és uRE♭na merda, ja ve la polseguera,
no hi ha una altra maSOL♭mnera.

SOL♭m RE MI RE♭ x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi