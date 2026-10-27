RE♭S'acosta segura la SOL♭mpols,
REocupa els carrers i s'eSImleva,
i puja terrats i balMIcons
i es fa més REgran la polseRE♭guera.
Tempesta covada pel SOL♭mtemps,
REen dies de calor i d'esSImpera.
Poder desbocat d'un preMIsent
que a les fosREques encara baRE♭tega.
La polseguera va SOL♭mcreixent,
va creixent la polseREgueSImra.
MILa pedra contra el mur i el mur contra la carn.
REEixam de crits, martell de RE♭seda.
La polseguera va SOL♭mcreixent,
va creixent la polseREgueSImra.
Sagetes de MIfoc que apunten al sol,
la vida és uRE♭na merda, ja ve la polseguera,
no hi ha una altra maSOL♭mnera.
RE♭ SOL♭m RE♭
SOL♭m RE RE♭ RE SOL♭m RE♭
TraSOL♭mgèdia cantada pel vent,
plorada per boscos de REcendra.
Les llàgrimes pugen al MIcel
i es fa més REgran la polseRE♭guera.
La SOL♭mguerra dels quatre elements,
la pluja de foc en la REterra.
Per l'aire s'escolta una MIveu
que desperta REl'instint de la RE♭fera.
La polseguera va SOL♭mcreixent,
va creixent la polseREgueSImra.
MILa pedra contra el mur i el mur contra la carn.
REEixam de crits, martell de RE♭seda.
La polseguera va SOL♭mcreixent,
va creixent la polseREgueSImra.
Sagetes de MIfoc que apunten al sol,
la vida és uRE♭na merda, ja ve la polseguera,
no hi ha una altra maSOL♭mnera.
RE♭ SOL♭m RE♭
SOL♭m RE RE♭ RE SOL♭m RE♭
La polseguera va SOL♭mcreixent,
va creixent la polseREgueSImra.
MILa pedra contra el mur i el mur contra la carn.
REEixam de crits, martell de RE♭seda.
SOL♭mVas fugint i així no podràs, i se t'oblida
RE♭quin és el preu que hem de pagar.
SOL♭mLimitant les veus, provocant el caos.
RE♭Homes que demanen menjar, dones que demanen menjar.
SOL♭mLimitant les veus, provocant el caos.
RE♭La mentida no mata la fam, l'apatia no apaga la fam.
SOL♭m RE MI RE♭
La polseguera va SOL♭mcreixent,
va creixent la polseREgueSImra.
MILa pedra contra el mur i el mur contra la carn.
REEixam de crits, martell de RE♭seda.
La polseguera va SOL♭mcreixent,
va creixent la polseREgueSImra.
Sagetes de MIfoc que apunten al sol,
la vida és uRE♭na merda, ja ve la polseguera,
no hi ha una altra maSOL♭mnera.
SOL♭m RE MI RE♭ x8
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.