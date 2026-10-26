Intro:
SI SImaj7 SI6 FA# MI
El
SIPla de Co SImaj7rona des SI6perta co FA#bert per la MIboira.
Les
SIcases es SImaj7quitxen els SI6camps d'amet FA#lla i gar MIrova.
Les
SOL#mcales amb roques es MIquerpes i peixos al SIfons. FA#
El
SOL#mmotor d'un llaüt que ron MIdina tornant cap al SIport. FA# MILa porta del SIcel, FA#on neixen les es SOL#mtrelles MIi els somnis SIva FA#lents, forjats per mil tem SOL#mpestes. SI SImaj7 SI6 FA# MI
La
SIllum dels es SImaj7tius que sem SI6blaven allar FA#gar-se per MIsempre,
la
SItímida SImaj7espelma SI6que balla amb la FA#brisa del MIvespre.
L'o
SOL#mlor de la fusta de MIpi i la sal a la SIpell, FA#
l'es
SOL#mcuma del mar enre MIdant-se entre els ca SIbells. FA# MILa porta del SIcel, FA#on neixen les es SOL#mtrelles MIi els somnis SIva FA#lents, forjats per mil tem SOL#mpestes. MILa porta del SIcel, FA#on neixen les es SOL#mtrelles MIi els somnis SIva FA#lents, forjats per mil tem SOL#mpestes. MILa porta del SIcel, FA#on neixen les es SOL#mtrelles MIi els somnis SIva FA#lents, forjats per mil tem SOL#mpestes. MI SI FA# SOL#m
El
Les
Les
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L'o
l'es