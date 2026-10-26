La porta del cel (Acords)

El Pla de Corona desperta cobert per la boira

Acords Acords
Els Catarres
els catarres postals
els catarres postals
Intro: SI SImaj7 SI6 FA# MI

El SIPla de CoSImaj7rona desSI6perta coFA#bert per la MIboira.
Les SIcases esSImaj7quitxen els SI6camps d'ametFA#lla i garMIrova.

Les SOL#mcales amb roques esMIquerpes i peixos al SIfons. FA#
El SOL#mmotor d'un llaüt que ronMIdina tornant cap al SIport. FA#

MILa porta del SIcel, FA#on neixen les esSOL#mtrelles
MIi els somnis SIvaFA#lents, forjats per mil temSOL#mpestes.

SI SImaj7 SI6 FA# MI

La SIllum dels esSImaj7tius que semSI6blaven allarFA#gar-se per MIsempre,
la SItímida SImaj7espelma SI6que balla amb la FA#brisa del MIvespre.

L'oSOL#mlor de la fusta de MIpi i la sal a la SIpell, FA#
l'esSOL#mcuma del mar enreMIdant-se entre els caSIbells. FA#

MILa porta del SIcel, FA#on neixen les esSOL#mtrelles
MIi els somnis SIvaFA#lents, forjats per mil temSOL#mpestes.
MILa porta del SIcel, FA#on neixen les esSOL#mtrelles
MIi els somnis SIvaFA#lents, forjats per mil temSOL#mpestes.
MILa porta del SIcel, FA#on neixen les esSOL#mtrelles
MIi els somnis SIvaFA#lents, forjats per mil temSOL#mpestes.

MI SI FA# SOL#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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