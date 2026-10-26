LATombo a la DO#mderiva, per REboscos i camins, MIcom quan encara LAeres viMIva. LARonca un vell SOLmussol mandrós, REprefereixen l'hora MIfosca, igual que FA#mjo.
SIObre'm la porta dels RE#msomnis, MIon reviurem com caFA#da nit un món SIimpossible. LAApaga el MImón real i cauré FA#dins un cilindre, MIper una espiral de FA#vidre que em porta a SOL#mtu.
DO#No em toqueu, no FAmfeu soroll, no FA#trenqueu SOL#el meu DO#son, no desperteu la FAmmort, no em FA#feu perSOL#dre de DO#nou.
RE#Entra la teva eSOLmnemiga, SOL#que, tan aviat com m'obre LA#els ulls, RE#et seLA#ga la vida. RE#Entra aquesta claDO#ror infernal. SOL#Només vull tornar amb les LA#ombres, SOL#que m'indicaran la LA#porta que cal truDOcar.
FALAmLA#DOFA LAmLA#DORE
SOLObre'm la porta dels SImsomnis, DOon reviurem com caREda nit un món SOLimpossible. FAApaga el DOmón real i cauré REdins un cilindre, DOper una espiral de REvidre DOque no troba mai fiREnal.
SOLSomnis, MImsomnis, DOsomnis, torREneu, posseSOLïu-me. MImSomnis, DOsomREnis, veniu a SOLmi.