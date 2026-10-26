La porta dels somnis (Acords)

Tombo a la deriva, per boscos i camins

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto morfina
lax n busto morfina
LATombo a la DO#mderiva, per REboscos i camins,
MIcom quan encara LAeres viMIva.
LARonca un vell SOLmussol mandrós,
REprefereixen l'hora MIfosca, igual que FA#mjo.

SIObre'm la porta dels RE#msomnis,
MIon reviurem com caFA#da nit un món SIimpossible.
LAApaga el MImón real i cauré FA#dins un cilindre,
MIper una espiral de FA#vidre que em porta a SOL#mtu.

DO#No em toqueu, no FAmfeu soroll, no FA#trenqueu SOL#el meu DO#son,
no desperteu la FAmmort, no em FA#feu perSOL#dre de DO#nou.

RE#Entra la teva eSOLmnemiga,
SOL#que, tan aviat com m'obre LA#els ulls,
RE#et seLA#ga la vida.
RE#Entra aquesta claDO#ror infernal.
SOL#Només vull tornar amb les LA#ombres,
SOL#que m'indicaran la LA#porta que cal truDOcar.

FA LAm LA# DO FA
LAm LA# DO RE

SOLObre'm la porta dels SImsomnis,
DOon reviurem com caREda nit un món SOLimpossible.
FAApaga el DOmón real i cauré REdins un cilindre,
DOper una espiral de REvidre DOque no troba mai fiREnal.

SOLSomnis, MImsomnis, DOsomnis, torREneu, posseSOLïu-me.
MImSomnis, DOsomREnis, veniu a SOLmi.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi