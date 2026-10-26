FA REm LAm DO x2
FADues passes enREmrere
per poder mirar i comLAmprendre
fins allà on hem arriDObat.
FASembla encara el primer REmdia,
quan ens obríem a la LAmvida
sense por a la veriDOtat.
SI♭I avui resta un gran siREmlenci,
ampolles plenes de FAsomnis
que encara podem buiDOdar.
SI♭Oportunitats per REmviure
per anar encara més a FAdintre
des de la sereniDOtat.
SeFArà per sempre uREmna conquesta,
un LAmmur que hem de salDOtar,
i FAtindrem sempre la porREmta oberta
per LAmaquell qui vulgui enDOtrar.
FA REm LAm DO x2
FAHem sortit de les marREmgeres
per quedar-nos una esLAmtona;
no serà fàcil marDOxar.
FADisposats a fer somREmriures,
trencar parets de LAmvidre
que encara hi ha al nostre daDOvant.
SI♭I canviarem les velles esREmpases
per tantes abraFAçades com calgui de doDOnar,
SI♭i mirarem des de la fiREmnestra
allà on quedàvem FAsempre
com tot està canDOviant.
SeFArà per sempre uREmna conquesta,
un LAmmur que hem de salDOtar,
i FAtindrem sempre la porREmta oberta
per LAmaquell qui vulgui enDOtrar.
SeFArà per sempre uREmna conquesta,
un LAmmur que hem de salDOtar,
i FAtindrem sempre la porREmta oberta
per LAmaquell qui vulgui enDOtrar.
SeFArà per sempre uREmna conquesta,
un LAmmur que hem de salDOtar,
i FAtindrem sempre la porREmta oberta
per LAmaquell qui vulgui enDOtrar.
SeFArà per sempre uREmna conquesta,
un LAmmur que hem de salDOtar,
i FAtindrem sempre la porREmta oberta
per LAmaquell qui vulgui enDOtrar.
FA REm LAm DO x2
FA
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