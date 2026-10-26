La porta oberta (Acords)

Dues passes enrere

Acords Acords
Gossos
gossos zenit
gossos zenit
FA REm LAm DO x2

FADues passes enREmrere
per poder mirar i comLAmprendre
fins allà on hem arriDObat.

FASembla encara el primer REmdia,
quan ens obríem a la LAmvida
sense por a la veriDOtat.

SI♭I avui resta un gran siREmlenci,
ampolles plenes de FAsomnis
que encara podem buiDOdar.

SI♭Oportunitats per REmviure
per anar encara més a FAdintre
des de la sereniDOtat.

SeFArà per sempre uREmna conquesta,
un LAmmur que hem de salDOtar,
i FAtindrem sempre la porREmta oberta
per LAmaquell qui vulgui enDOtrar.

FA REm LAm DO x2

FAHem sortit de les marREmgeres
per quedar-nos una esLAmtona;
no serà fàcil marDOxar.

FADisposats a fer somREmriures,
trencar parets de LAmvidre
que encara hi ha al nostre daDOvant.

SI♭I canviarem les velles esREmpases
per tantes abraFAçades com calgui de doDOnar,
SI♭i mirarem des de la fiREmnestra
allà on quedàvem FAsempre
com tot està canDOviant.

SeFArà per sempre uREmna conquesta,
un LAmmur que hem de salDOtar,
i FAtindrem sempre la porREmta oberta
per LAmaquell qui vulgui enDOtrar.
SeFArà per sempre uREmna conquesta,
un LAmmur que hem de salDOtar,
i FAtindrem sempre la porREmta oberta
per LAmaquell qui vulgui enDOtrar.
SeFArà per sempre uREmna conquesta,
un LAmmur que hem de salDOtar,
i FAtindrem sempre la porREmta oberta
per LAmaquell qui vulgui enDOtrar.
SeFArà per sempre uREmna conquesta,
un LAmmur que hem de salDOtar,
i FAtindrem sempre la porREmta oberta
per LAmaquell qui vulgui enDOtrar.

FA REm LAm DO x2
FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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