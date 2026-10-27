LAmA la ciutat de MILleida n’hi ha una preLAmsó. A la ciutat de MILleida n’hi ha una preLAmsó. SOLDe preses mai n’hi DOmanquen, MIsenyor governaLAmdor. SOLDe preses mai n’hi DOmanquen, petita, boMInica, lireta liLAmró, SOLDO petita, boMInica, lireta liLAmró.
Totes les preses que hi viuen MIhan escrit una canLAmçó. Totes les preses que hi viuen MIhan escrit una canLAmçó: SOLuna cançó senDOzilla, MIdes de la ràbia i l’aLAmmor. SOLUna cançó senDOzilla, petita, boMInica, lireta liLAmró, SOLDO petita, boMInica, lireta liLAmró.
El carceller se l’esMIcolta des de dalt del miraLAmdor. El carceller se l’esMIcolta des de dalt del miraLAmdor. SOLCada vers, cada esDOtrofa, MIés més gran son ranLAmcor. SOLCada vers, cada esDOtrofa, petita, boMInica, lireta liLAmró, SOLDO petita, boMInica, lireta liLAmró.
Les preses se n’aMIdonen, ja canten molt més LAmfort. Les preses se n’aMIdonen, ja canten molt més LAmfort. SOLEl carceller té una DOarma, MIles preses, la canLAmçó. SOLEl carceller té una DOarma, petita, boMInica, lireta liLAmró, petita, boMInica, lireta liLAmró.
Canteu, canteu, bones MIpreses! Canteu-ne la canLAmçó! Canteu, canteu, bones MIpreses! Canteu-ne la canLAmçó! SOLContra la pau arDOmada, MIla llei de l’invaLAmsor. SOLContra la pau arDOmada, petita, boMInica, lireta liLAmró, SOLDO petita, boMInica, lireta liLAmró.
Per què brameu, saMIpastres? De què ve tant LAmsoroll? Per què brameu, saMIpastres? De què ve tant LAmsoroll? SOLQuè us falta, menjar o DObeure? MIUs quiten la raLAmció? SOLQuè us falta, menjar o DObeure? petita, boMInica, lireta liLAmró, petita, boMInica, lireta liLAmró.
No ens falta menjar ni MIbeure, senyor governaLAmdor. No ens falta menjar ni MIbeure, senyor governaLAmdor. SOLEl que ens falta ho tinDOdrem: MIles claus de la preLAmsó! SOLEl que ens falta ho tinDOdrem, petita, boMInica, lireta liLAmró, SOLDO petita, boMInica, lireta liLAmró.