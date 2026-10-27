Intro:
FA#m DO#m MI SIm LA SIm→ MI LA x2
La senyoreta Prima
LAvera,
la sang ens al
MItera, quan l'hivern deixa
al dar
RE→rera i l'a FA#m→mor ja no té es LApera. SImAquesta dama tan flo DO#mrida REm→ens fa l'u MIllet
i ens anun
DO→cia el desper LAm→tar MIde la REvida. FA# SIm SOL# DO#m RE LA RE LA FA#m DO#m MI SIm LA SIm→ MI LA
Quan apareix el senyor Es
LAtiu,
tota cuca
MIviu. I ningú no se'n
des
RE→diu del bon FA#m→temps i del ca MIliu. SImAquest senyor tan impor DO#mtant REm→ens il·lu MImina
un cop a
DO→l'any a mitja LAm→nit, MIper Sant REJoan. FA# SIm SOL# DO#m RE LA RE MIDe primera, FAsom els pas FA#msatgers d'un tren
fur
SOLtiu, que va de SOL#primavera a es LAtiu. LA#A les dotze en SIpunt, el conduc DOtor ens fa
circu
DO#lar d'una esta REció a una altra esta MIció. FA# SIm SOL# DO#m RE LA RE LA
La Prima
FA#vera el senyor Es SImtiu, el sa MIluda i li som LAriu.
El senyor Es
FA#tiu a la Primavera li SImva al darre MIra, li va al darre LAra.
La Prima
FA#vera el senyor Es SImtiu, adéu, MIadéu, adéu li LAdiu.
El senyor
FA#Estiu a la Primave SImra, se la MItroba a la fronte LAra. FA# SIm SOL# DO#m RE LA RE LA
La Prima
FA#vera el senyor Es SImtiu, el sa MIluda i li som LAriu.
El senyor Es
FA#tiu a la Primavera li SImva al darre MIra, li va al darre LAra.
La Prima
FA#vera el senyor Es SImtiu, adéu, MIadéu, adéu li LAdiu.
El senyor
FA#Estiu a la Primave SImra, se la MItroba a la fronte LAra. FA# SIm SOL# DO#m RE LA RE LA
La senyoreta Prima
la sang ens al
al dar
i ens anun
Quan apareix el senyor Es
tota cuca
des
un cop a
fur
circu
La Prima
El senyor Es
La Prima
El senyor
La Prima
El senyor Es
La Prima
El senyor