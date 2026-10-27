La primavera i l'estiu (Acords)

La senyoreta Primavera

Acords Acords
Jaume Sisa
jaume sisa nit de sant joan
jaume sisa nit de sant joan
Intro: FA#m DO#m MI SIm LA SIm→ MI LA x2

La senyoreta PrimaLAvera,
la sang ens alMItera, quan l'hivern deixa
al darRE→rera i l'aFA#m→mor ja no té esLApera.
SImAquesta dama tan floDO#mrida REm→ens fa l'uMIllet
i ens anunDO→cia el desperLAm→tarMIde la REvida.

FA# SIm SOL# DO#m RE LA RE LA
FA#m DO#m MI SIm LA SIm→ MI LA

Quan apareix el senyor EsLAtiu,
tota cuca MIviu. I ningú no se'n
desRE→diu del bon FA#m→temps i del caMIliu.
SImAquest senyor tan imporDO#mtant REm→ens il·luMImina
un cop a DO→l'any a mitjaLAm→nit, MIper Sant REJoan.

FA# SIm SOL# DO#m RE LA RE

MIDe primera, FAsom els pasFA#msatgers d'un tren
furSOLtiu, que va de SOL#primavera a esLAtiu.
LA#A les dotze en SIpunt, el conducDOtor ens fa
circuDO#lar d'una estaREció a una altra estaMIció.

FA# SIm SOL# DO#m RE LA RE LA

La PrimaFA#vera el senyor EsSImtiu, el saMIluda i li somLAriu.
El senyor EsFA#tiu a la Primavera li SImva al darreMIra, li va al darreLAra.
La PrimaFA#vera el senyor EsSImtiu, adéu, MIadéu, adéu li LAdiu.
El senyor FA#Estiu a la PrimaveSImra, se la MItroba a la fronteLAra.

FA# SIm SOL# DO#m RE LA RE LA

La PrimaFA#vera el senyor EsSImtiu, el saMIluda i li somLAriu.
El senyor EsFA#tiu a la Primavera li SImva al darreMIra, li va al darreLAra.
La PrimaFA#vera el senyor EsSImtiu, adéu, MIadéu, adéu li LAdiu.
El senyor FA#Estiu a la PrimaveSImra, se la MItroba a la fronteLAra.

FA# SIm SOL# DO#m RE LA RE LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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