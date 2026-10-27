MImSento canSOLtar les graDOnotes SOLdes del meu MImllit. SOLDOSOL MImAnunSOLcien la DOpluja que SOLha de veMImnir, SOLDOSOL i els seus MImcants omREplen la SOLnit de DOveriMImtats, SOLDOSOL de cerMImteses REmil·leSOLnàries i DOancesMIm→REtrals: DOno són promeses buides, LAminvisibles.
SOLNo, no et diré que anirà FAbé, perquè és el que diu la DOgent quan no et vol ajuSOLdar. Jo et diré, mirant-te als FAulls, que si no surt com has penDOsat, em tindràs al teu cosMImtat.
MImNo t'esSOLpolsis la DOgent amb paSOLraules aMImmaSOLbles, DOSOL MImno deSOLfugis proDOblemes SOLculpant els MImalSOLtres: DOSOL ni la naMImtura és REsàvia ni la SOLgent bona DOperquè MImsí. SOLDOSOL Però si ens teMImnim aREprop, potser SOLtrobaDOrem un caMImmí, RE DOsense optimismes fàcils, però amb LAmvalentia.
SOLNo, no et diré que anirà FAbé, perquè és el que diu la DOgent quan no et vol ajuSOLdar. Jo et diré, mirant-te als FAulls, que si no surt com has penDOsat, em tindràs al teu cosMImtat.
SOLNo, no et diré que anirà FAbé, perquè és el que diu la DOgent quan no et vol ajuSOLdar. Jo et diré, mirant-te als FAulls, que si no surt com has penDOsat, em tindràs al teu cosMImtat.