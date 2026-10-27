La promesa (Acords)

Sento cantar les granotes des del meu llit

Acords Acords
Mazoni
mazoni sacrifiqueu la princesa
mazoni sacrifiqueu la princesa
LAm

MImSento canSOLtar les graDOnotes SOLdes del meu MImllit. SOL DO SOL
MImAnunSOLcien la DOpluja que SOLha de veMImnir, SOL DO SOL
i els seus MImcants omREplen la SOLnit de DOveriMImtats, SOL DO SOL
de cerMImteses REmil·leSOLnàries i DOancesMIm→REtrals:
DOno són promeses buides, LAminvisibles.

SOLNo, no et diré que anirà FAbé,
perquè és el que diu la DOgent
quan no et vol ajuSOLdar.
Jo et diré, mirant-te als FAulls,
que si no surt com has penDOsat,
em tindràs al teu cosMImtat.

MImNo t'esSOLpolsis la DOgent amb paSOLraules aMImmaSOLbles, DO SOL
MImno deSOLfugis proDOblemes SOLculpant els MImalSOLtres: DO SOL
ni la naMImtura és REsàvia ni la SOLgent bona DOperquè MImsí. SOL DO SOL
Però si ens teMImnim aREprop, potser SOLtrobaDOrem un caMImmí, RE
DOsense optimismes fàcils, però amb LAmvalentia.

SOLNo, no et diré que anirà FAbé,
perquè és el que diu la DOgent
quan no et vol ajuSOLdar.
Jo et diré, mirant-te als FAulls,
que si no surt com has penDOsat,
em tindràs al teu cosMImtat.

SOLNo, no et diré que anirà FAbé,
perquè és el que diu la DOgent
quan no et vol ajuSOLdar.
Jo et diré, mirant-te als FAulls,
que si no surt com has penDOsat,
em tindràs al teu cosMImtat.

Oh! Oh! SOLOh! Ooh! DOOh! Oh! SOLOh! Ooh!
MImOh! Oh! SOLOh! Ooh! DOOh! Oh! SOLOh! Ooh!
MImOh! Oh! SOLOh! Ooh! DOOh! Oh! SOLOh! Ooh!
MImOh! Oh! SOLOh! Ooh! DOOh! Oh! SOLOh! Ooh!
MImOh! Oh! SOLOh! Ooh! DOOh! Oh! SOLOh! Ooh!
MImOh! Oh! SOLOh! Ooh! DOOh! Oh! SOLOh! Ooh!
MImOh! Oh! SOLOh! Ooh! DOOh! Oh! SOLOh! Ooh!
MImOh! Oh! SOLOh! Ooh! DOOh! Oh! SOLOh! Ooh! MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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