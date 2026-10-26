MICada dia de la LA9vida SOLm’aixeco difeSI5rent, MIahir estava a la LA9glòria, SOLavui molt malaSI5ment.
MIM’invento mil LA9històries SOLper veure-ho tot SI5més clar, DOperò quan tinc la teoria la pura realitat la fa canviSI5ar...
MIFaig la llista, LA9la llista de les coses SOLque vull arribar SI5a fer, MIem marco els obLA9jectius, SOLhauria d’anar SI5bé.
MIDefujo frustraciLA9ons SOLbuscant una sorSI5tida, DOperò no existeix la brúixola que indiqui com anar per aSI5questa vida...
DOHauré de respirar miRE9rant cap a l’orient, MIhauré de fer tai-txi, RE9hauré de fer un bonsai. DOI és que provo mil maneres de trobar el meu benestar, RE9em miro i em pregunto fins on puc arribar MIsense perdre el RE9nord, DOsense perdre el RE9nord.
MII és que, faci el LA9que faci, SOLtinc la sensació SI5 MIque he donat LA9molt més SOLdel que no he reSI5but jo.
MIBuscant la veriLA9tat SOLm’he trobat mitSI5ja mentida, DOperò si tinc una moneda, tot funciona ben de pressa i SI5de seguida.
MIDe petit ho imaLA9ginava SOLtot molt més senSI5zill: MIjo vull ser bomLA9ber, SOLtenir dona i SI5fills.
MIM’aixeco aquest LA9matí SOLmirant per la fiSI5nestra DOi penso en quantes coses s’han de fer fins a arribar a la funesta. SI5
DOHauré de meditar mirant RE9el sol ixent, MIhauré de fer tai-txi, RE9hauré de fer un bonsai. DOI és que provo mil maneres de trobar el meu benestar, RE9em miro i em pregunto fins on vull arribar MIsense perdre el RE9nord, DOsense perdre el RE9nord.