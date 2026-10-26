La pura realitat (Acords)

Cada dia de la vida

Acords Acords
Sanjosex
sanjosex al marge d un cami
sanjosex al marge d un cami
MI LA9 SOL SI5 MI LA9 SOL SI5 MI LA9 SOL SI5 DO SI5

MICada dia de la LA9vida
SOLm’aixeco difeSI5rent,
MIahir estava a la LA9glòria,
SOLavui molt malaSI5ment.

MIM’invento mil LA9històries
SOLper veure-ho tot SI5més clar,
DOperò quan tinc la teoria
la pura realitat la fa canviSI5ar...

MIFaig la llista, LA9la llista de les coses
SOLque vull arribar SI5a fer,
MIem marco els obLA9jectius,
SOLhauria d’anar SI5bé.

MIDefujo frustraciLA9ons
SOLbuscant una sorSI5tida,
DOperò no existeix la brúixola
que indiqui com anar per aSI5questa vida...

DOHauré de respirar miRE9rant cap a l’orient,
MIhauré de fer tai-txi, RE9hauré de fer un bonsai.
DOI és que provo mil maneres de trobar el meu benestar,
RE9em miro i em pregunto fins on puc arribar
MIsense perdre el RE9nord,
DOsense perdre el RE9nord.

MII és que, faci el LA9que faci,
SOLtinc la sensació SI5
MIque he donat LA9molt més
SOLdel que no he reSI5but jo.

MIBuscant la veriLA9tat
SOLm’he trobat mitSI5ja mentida,
DOperò si tinc una moneda,
tot funciona ben de pressa i SI5de seguida.

MIDe petit ho imaLA9ginava
SOLtot molt més senSI5zill:
MIjo vull ser bomLA9ber,
SOLtenir dona i SI5fills.

MIM’aixeco aquest LA9matí
SOLmirant per la fiSI5nestra
DOi penso en quantes coses s’han de fer
fins a arribar a la funesta. SI5

DOHauré de meditar mirant RE9el sol ixent,
MIhauré de fer tai-txi, RE9hauré de fer un bonsai.
DOI és que provo mil maneres de trobar el meu benestar,
RE9em miro i em pregunto fins on vull arribar
MIsense perdre el RE9nord,
DOsense perdre el RE9nord.

LA9

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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