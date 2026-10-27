RELa terrassa d'un bar en una LA#nit d'estiu, SOL REsi no perLA#do la consciència, seDOguiré pensant en tu. REHi ha un mico que balla en la punLA#ta d'un pal SOL REi senyores amb paLA#raigües que em diuen: «Hola, DOquè tal?». REHi ha un home que resa a algun déu LA#superior SOL REamb dues espelLA#mes i un nas de carDOtró. REI jo he vingut d'estranLA#quis, no ho diguessis a ningú, SOL REaquí, al lloc d'aquesLA#ta terra que més em reDOcorda a tu.
REHi ha dos policies que LA#es passegen a cavall, SOL REels cavalls semblen de goLA#ma i els genets de meDOtall. REUn, dos, tres, LA#botifarra SOLde pagès; REt'escriuria una posLA#tal, però tinc el cap massa DOespès.
REAnem a voltar LA#per la Rambla, et SOLcompraré un ramet REde flors. LA#DO REAnem a voltar LA#per la Rambla, beuSOLrem xaropets de coRElors. LA#DO REAnem a voltar LA#per la Rambla, vesSOLtits amb gorros de REpaper, LA#DO REens pintem de rosa la LA#cara i parlaSOLrem en estranREger. LA#DO
REAl balcó LA#d'una tronada SOLpensió REhi ha una dona grassa que es LA#pentina amb un raspall, DO REporta una perruca LA#que li cau fent anar SOLel porró REi encara se'n reLA#corda dels tramvies amb DOcavall. REHe vist un arbre tort amb lluLA#mets de tots colors SOL REi un colom LA#solitari baraDOllant-se amb un anís; REhi ha dies deLA#liciosos que ve de SOLgust recordar, REanem fins a la RamLA#bla a fer un vas de DOPastís.