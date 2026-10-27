La Rambla (Acords)

La terrassa d'un bar en una nit d'estiu

Acords Acords
Quimi Portet
quimi portet hoquei sobre pedres
quimi portet hoquei sobre pedres
RE LA# SOL RE LA# DO x2

RELa terrassa d'un bar en una LA#nit d'estiu, SOL
REsi no perLA#do la consciència, seDOguiré pensant en tu.
REHi ha un mico que balla en la punLA#ta d'un pal SOL
REi senyores amb paLA#raigües que em diuen: «Hola, DOquè tal?».
REHi ha un home que resa a algun déu LA#superior SOL
REamb dues espelLA#mes i un nas de carDOtró.
REI jo he vingut d'estranLA#quis, no ho diguessis a ningú, SOL
REaquí, al lloc d'aquesLA#ta terra que més em reDOcorda a tu.

REHi ha dos policies que LA#es passegen a cavall, SOL
REels cavalls semblen de goLA#ma i els genets de meDOtall.
REUn, dos, tres, LA#botifarra SOLde pagès;
REt'escriuria una posLA#tal, però tinc el cap massa DOespès.

REAnem a voltar LA#per la Rambla, et SOLcompraré un ramet REde flors. LA# DO
REAnem a voltar LA#per la Rambla, beuSOLrem xaropets de coRElors. LA# DO
REAnem a voltar LA#per la Rambla, vesSOLtits amb gorros de REpaper, LA# DO
REens pintem de rosa la LA#cara i parlaSOLrem en estranREger. LA# DO

REAl balcó LA#d'una tronada SOLpensió
REhi ha una dona grassa que es LA#pentina amb un raspall, DO
REporta una perruca LA#que li cau fent anar SOLel porró
REi encara se'n reLA#corda dels tramvies amb DOcavall.
REHe vist un arbre tort amb lluLA#mets de tots colors SOL
REi un colom LA#solitari baraDOllant-se amb un anís;
REhi ha dies deLA#liciosos que ve de SOLgust recordar,
REanem fins a la RamLA#bla a fer un vas de DOPastís.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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