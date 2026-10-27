MIObres els ulls i mires LAal teu SIvoltant MIi no saps el que LAt'està pasSIsant. MILentament els diLAes van pasSIsant, MItot va canviant i tu LAet vas fent SIgran. MITantes coses que has LAsomiat, SIi ara veus que no són MIveritat, i ara veus que no es LAcomSIpliran.
LAPerò tot i SIaixí,LAhi ha moltes SIcoses LAque no es SIsomien,LAque es viuen, que es senten, que SIsón la reMIalitat. LALa vida és SIper sentir, la MIrealiLAtat... SI MITant se val el que LAhagis estraSInyat, MIque els records mai no LAs'oblidaSIran. MILes persones que a tu LAt'han marcat SI MIen el teu cor LAperduraSIran. MITants camins per escoLAllir, SI LAperò el teu SIja el tenies esMIcrit, però el teu ja estaLAva SImarcat.
LAI tant de SItros LAque a SItu LAencara et queSIda, LAi tantes cosesSI→LAper veuSIre...
MIPots estimar, pots ser estimat, pots fer petons i acaLAronar, SI MIi pots fumar i et pots morir, pots escollir seLAguir viSIvint, MIi pots plorar i ser feliç, pots dir que no i LApots dir que SIsí, MIpots escoltar i ser escoltat, LAimaginar poder voSIlar, MIi anar més lluny i més aprop i disfruLAtar del que hi SIha, MIque si els amics, que si els amants, que sempre veLAnen i se'n SIvan. MIPots treballar, et pots emprenyar i si et conLAvé pots perdoSInar. MIPots ser creient, pots ser ateu, pots dir LAhola i pots dir aSIdéu. MIPots caminar, pots recordar, contamiLAnar o reciSIclar. MILa pots cagar, rectificar i pots somiLAar. SI
MILa reLAaliSItat, MIla vida LAés per SIsentir, MIla reLAaliSItat, MIla vida LAés per SIsentir.