La recepta (Acords)

Ja ha arribat el Doctor Prats, la recepta

Acords Acords
Doctor Prats

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FAm

FAmJa ha arribat el Doctor Prats, la recepta.
FAmJa ha arribat el Doctor Prats, la recepta.

Ja ha arribat el RE♭Doctor Prats
i LA♭t'ha portat MI♭la recepta.
FAmJa ha arribat el RE♭Doctor LA♭→MI♭Prats.

FAmJa ha arribat el RE♭Doctor Prats
i LA♭t'ha portat MI♭la recepta.
FAmJa ha arribat el RE♭Doctor Prats
LA♭per fer-te baDOllar.

FAm RE♭ LA♭ MI♭ FAm RE♭ LA♭ DO x2

FAmCarrers de la RE♭vella ciutat
s'adorLA♭men inquiets, perMI♭duts en la
imFAmmensitat. Aquesta nit tot s'hauRE♭
liat quan torLA♭nem extasiats de la DOfesta tribal.

FAmI vindrem amb RE♭un sidecar,
amb les meLA♭ves manies, les teMI♭ves veritats,
fuFAmgirem de formaliRE♭tats,
no fos cas LA♭que te'n cansis i se't DOfaci tard.

FAmI demà estaRE♭rem encantats
que avui LA♭et conegui, estar MI♭al teu costat,
que FAms'escapi la nostra amisRE♭tat
i trobem LA♭la passió que ens hem DOamagat.

FAmHem portat aRE♭quest carnaval
per trobar LA♭l'oremus, per fer MI♭l'animal,
som FAmla carta que et vas guarRE♭dar
per guanyar LA♭la partida a la ronDOda final.

FAm RE♭ LA♭ MI♭ FAm RE♭ LA♭ DO x6

RE♭Has escrit a totes les parets.
Oh! Oh! FAmOooh! SI♭7
RE♭Que quan surti el sol seguirem somiant.
Oh! Oh! FAmOooh! SI♭7
RE♭Has entès que avui no s'ha acabat.
Oh! Oh! FAmOooh! SI♭7
RE♭Que sempre puguem arribar a bon port,
ja ens veuDOrem, que et vagi bé i bona sort.

FAm

Ja ha arribat el RE♭Doctor Prats
i LA♭t'ha portat MI♭la recepta.
FAmJa ha arribat el RE♭Doctor LA♭→DOPrats.

FAmJa ha arribat el RE♭Doctor Prats
i LA♭t'ha portat MI♭la recepta.
FAmJa ha arribat el RE♭Doctor Prats
LA♭per fer-te baDOllar.

FA→ MI→ MI♭→ RE→ RE♭→ DO→ SI→ DO x4

FAmWisconRE♭sin!

FAm RE♭ LA♭ MI♭ FAm RE♭ LA♭ DO x8
FAm

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