La reina del gel (Acords)

Parlen els vells d'una història d'amor

Acords Acords
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sangtrait contes i llegendes
sangtrait contes i llegendes
LAm SOL LAm MIm

LAmParlen els vells d'una hisSOLtòria d'amor
LAmd'un cavaller enfronMImtat a un drac cec.

LAmLlança a la mà, sobre un SOLcavall d'acer,
LAmlluiten els dos per MImtindre el dret
a SOLl'amor de la Serina, Reina del LAmGel.

LAm SOL LAm MIm

LAmTalla l'acer la carn SOLdura del drac,
LAmcrema el seu foc la mà MImdel cavaller.

LAmLluiten a mort, només SOLun serà el rei
LAmd'aquell castell, on s'aMImmaga un tresor,
a SOLl'amor de la Serina, Reina del LAmGel.

DOPer un instant, els esSOLtels
són tesFAtigs de lluita morLAmtal.
DODins del castell, omSOLbres sobre el cos,
FAtremolors d'una reina ploLAmrant.

DO SOL FA LAm

I DOquan la vall s'ha teSOLnyit de sang,
l'úlFAtim crit de la nit LAmposa fi al combat.

Res no es mou, SOLres no es mou,
LAmres no es mou, només el MImvent,
que s'emSOLporta les paraules del cavaLAmller.

DOPer un instant, els esSOLtels
són tesFAtigs de lluita morLAmtal.
DODins del castell, omSOLbres sobre el cos,
FAtremolors d'una reina ploLAmrant.
DOPer un instant, els esSOLtels
són tesFAtigs de lluita morLAmtal.
DODins del castell, omSOLbres sobre el cos,
FAtremolors d'una reina ploLAmrant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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