LAmParlen els vells d'una hisSOLtòria d'amor LAmd'un cavaller enfronMImtat a un drac cec.
LAmLlança a la mà, sobre un SOLcavall d'acer, LAmlluiten els dos per MImtindre el dret a SOLl'amor de la Serina, Reina del LAmGel.
LAmSOLLAmMIm
LAmTalla l'acer la carn SOLdura del drac, LAmcrema el seu foc la mà MImdel cavaller.
LAmLluiten a mort, només SOLun serà el rei LAmd'aquell castell, on s'aMImmaga un tresor, a SOLl'amor de la Serina, Reina del LAmGel.
DOPer un instant, els esSOLtels són tesFAtigs de lluita morLAmtal. DODins del castell, omSOLbres sobre el cos, FAtremolors d'una reina ploLAmrant.
DOSOLFALAm
I DOquan la vall s'ha teSOLnyit de sang, l'úlFAtim crit de la nit LAmposa fi al combat.
Res no es mou, SOLres no es mou, LAmres no es mou, només el MImvent, que s'emSOLporta les paraules del cavaLAmller.
DOPer un instant, els esSOLtels són tesFAtigs de lluita morLAmtal. DODins del castell, omSOLbres sobre el cos, FAtremolors d'una reina ploLAmrant. DOPer un instant, els esSOLtels són tesFAtigs de lluita morLAmtal. DODins del castell, omSOLbres sobre el cos, FAtremolors d'una reina ploLAmrant.