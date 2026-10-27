DOUns no em SOLtoquen REper les MImespines, saben DOque els meus SOLcolors sempre SI7deixen feMImrides. DOPobrets, no ho SOLpoden SI7eviMImtar: si el que DOvols és la SOL/SIflor, DOt'hauràs de punREsus4xar.
SOLFixa't, soc tan boRE/FA#nica que quan em MImmiren, tots s'hipnoDOtitzen. DOsus4 SOL/REToca'm, soc tan boniSI7/RE#ca, tan presuMImmida, MIm/REsento de DOlluny DOmcom em desitgen.
DOSOLSI7MIm x2
DOD'altres SOLs'acosten REsempre MImdecidits, em DOsaben deliSOLcada. Què he SI7fet per ser MImaixí? DOPobrets, em SOLvolen SI7arMImrencar DOnomés una SOL/SIvegada, DOdesprés s'haurà REsus4acabat. RE#sus4
SOL#Fixa't, soc tan RE#/SOLbonica que quan em miFAmren, tots s'hipnotitDO#zen. DO#sus4 SOL#/RE#Toca'm, soc tan DO/MIbonica, tan presuFAmmida, FAm/RE#sento de DO#lluny DO#m com em deMImaj7si - i - i - i - FA#i - i - i - SOL#itgen. Com em deMImaj7si - i - i - i - FA#i - i - i - itRE#sus4gen. MIsus4
LAFixa't, soc tan MI/SOL#bonica que quan em FA#mmiren, tots s'hipnotitREzen. REsus4 LA/MIToca'm, soc DO#/FAtan bonica, tan preFA#msumida, FA#m/MIsento de RElluny REm LAcom MI/SOL#em deFA#msitREgen. REsus4