DO Uns no em SOL toquen RE per les MIm espines,

saben DO que els meus SOL colors sempre SI7 deixen fe MIm rides.

DO Pobrets, no ho SOL poden SI7 evi MIm tar:

si el que DO vols és la SOL / SI flor, DO t'hauràs de pun REsus4 xar.



SOL Fixa't, soc tan bo RE / FA# nica que quan em MIm miren, tots s'hipno DO titzen. DOsus4

SOL / RE Toca'm, soc tan boni SI7 / RE# ca, tan presu MIm mida, MIm / RE sento de DO lluny

DOm com em desitgen.



DO SOL SI7 MIm x2



DO D'altres SOL s'acosten RE sempre MIm decidits,

em DO saben deli SOL cada. Què he SI7 fet per ser MIm així?

DO Pobrets, em SOL volen SI7 ar MIm rencar

DO només una SOL / SI vegada, DO després s'haurà REsus4 acabat. RE#sus4



SOL# Fixa't, soc tan RE# / SOL bonica que quan em mi FAm ren, tots s'hipnotit DO# zen. DO#sus4

SOL# / RE# Toca'm, soc tan DO / MI bonica, tan presu FAm mida, FAm / RE# sento de DO# lluny DO#m

com em de MImaj7 si - i - i - i - FA# i - i - i - SOL# itgen.

Com em de MImaj7 si - i - i - i - FA# i - i - i - it RE#sus4 gen. MIsus4



LA Fixa't, soc tan MI / SOL# bonica que quan em FA#m miren, tots s'hipnotit RE zen. REsus4

LA / MI Toca'm, soc DO# / FA tan bonica, tan pre FA#m sumida, FA#m / MI sento de RE lluny REm

LA com MI / SOL# em de FA#m sit RE gen. REsus4



RE LA DO# FA#m

RE LA MIsus4 LA