La rosa (Acords)

Uns no em toquen per les espines

Acords Acords
Manu Guix
manu guix el petit princep
manu guix el petit princep
DOUns no em SOLtoquen REper les MImespines,
saben DOque els meus SOLcolors sempre SI7deixen feMImrides.
DOPobrets, no ho SOLpoden SI7eviMImtar:
si el que DOvols és la SOL/SIflor, DOt'hauràs de punREsus4xar.

SOLFixa't, soc tan boRE/FA#nica que quan em MImmiren, tots s'hipnoDOtitzen. DOsus4
SOL/REToca'm, soc tan boniSI7/RE#ca, tan presuMImmida, MIm/REsento de DOlluny
DOmcom em desitgen.

DO SOL SI7 MIm x2

DOD'altres SOLs'acosten REsempre MImdecidits,
em DOsaben deliSOLcada. Què he SI7fet per ser MImaixí?
DOPobrets, em SOLvolen SI7arMImrencar
DOnomés una SOL/SIvegada, DOdesprés s'haurà REsus4acabat. RE#sus4

SOL#Fixa't, soc tan RE#/SOLbonica que quan em miFAmren, tots s'hipnotitDO#zen. DO#sus4
SOL#/RE#Toca'm, soc tan DO/MIbonica, tan presuFAmmida, FAm/RE#sento de DO#lluny DO#m
com em deMImaj7si - i - i - i - FA#i - i - i - SOL#itgen.
Com em deMImaj7si - i - i - i - FA#i - i - i - itRE#sus4gen. MIsus4

LAFixa't, soc tan MI/SOL#bonica que quan em FA#mmiren, tots s'hipnotitREzen. REsus4
LA/MIToca'm, soc DO#/FAtan bonica, tan preFA#msumida, FA#m/MIsento de RElluny REm
LAcom MI/SOL#em deFA#msitREgen. REsus4

RE LA DO# FA#m
RE LA MIsus4 LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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