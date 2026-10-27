SOLmLa rumba que coneixem no és de la REXina ni del JaSOLmpó. La nosDOmtra rumba de BarceSOLmlona està mareLAjada de voltar el REmón.
SOLmLa nena té un ritme inquiet, REpenja el compàs i balluga els peus. LAI sa família de ritmes guapos DOmviuen contents a l'estranREger. SOLmLa rumba neix al carrer, REfilla de Cuba i d'un gitanet. LAI sa germana, que és l'havanera, DOmviu gronxadeta entre mariREners.
SOLmEl candombe, a l'Uruguai, REla milonga és argentina, LAel bolero, mexicà DOmi la plena, que és boricuREa. SOLmFabricant el guaguancó, REque és un ritme de New York, LAneix un boogaloo simpàtic, DOmque és el ritme més mafiREós.
SOLmCamp de l'Arpa, Montjuïc, REBorn, la Mina i Sant Andreu, LAel Morrot per allà Can Tunis, DOmZona Franca i PobleREnou, SOLmSanta Eulàlia, Casc Antic, REClot, el Port i la Verneda, LAGràcia, rei de tots els barris, DOmde la festa i del saREbor.