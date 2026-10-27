La rumba de Barcelona (Acords)

La rumba que coneixem

Acords Acords
Gato Pérez
SOLmLa rumba que coneixem
no és de la REXina ni del JaSOLmpó.
La nosDOmtra rumba de BarceSOLmlona
està mareLAjada de voltar el REmón.

SOLmLa rumba que coneixem
no és de la REXina ni del JaSOLmpó.
La nosDOmtra rumba de BarceSOLmlona
està mareLAjada de voltar el REmón.

SOLmLa rumba neix al carrer,
filla de CuREba i d'un gitaSOLmnet.
I sa DOmgermana, que és l'havaSOLmnera,
viu gronxadeLAta entre mariREners.

SOLmSomorrostro, Bon Pastor,
REHostafrancs, la Guineueta,
LASants, Carmelo, Guinardó,
DOmPoble Sec, BarceloneREta.

SOLmMeridiana, Hospitalet,
RESant Adrià, Verdum, Roquetes,
LAVall d'Hebron, les Corts, Sagrera,
DOmHorta, Coll, Trinitat VeRElla.

SOLmLa rumba que coneixem
no és de la REXina ni del JaSOLmpó.
La nosDOmtra rumba de BarceSOLmlona
està mareLAjada de voltar el REmón.

SOLmLa nena té un ritme inquiet,
REpenja el compàs i balluga els peus.
LAI sa família de ritmes guapos
DOmviuen contents a l'estranREger.
SOLmLa rumba neix al carrer,
REfilla de Cuba i d'un gitanet.
LAI sa germana, que és l'havanera,
DOmviu gronxadeta entre mariREners.

SOLmEl candombe, a l'Uruguai,
REla milonga és argentina,
LAel bolero, mexicà
DOmi la plena, que és boricuREa.
SOLmFabricant el guaguancó,
REque és un ritme de New York,
LAneix un boogaloo simpàtic,
DOmque és el ritme més mafiREós.

SOLmSomorrostro, Bon Pastor,
REHostafrancs, la Guineueta,
LASants, Carmelo, Guinardó,
DOmPoble Sec, BarceloneREta.

SOLmMeridiana, Hospitalet,
RESant Adrià, Verdum, Roquetes,
LAVall d'Hebron, les Corts, Sagrera,
DOmHorta, Coll, Trinitat VeRElla.

SOLmCamp de l'Arpa, Montjuïc,
REBorn, la Mina i Sant Andreu,
LAel Morrot per allà Can Tunis,
DOmZona Franca i PobleREnou,
SOLmSanta Eulàlia, Casc Antic,
REClot, el Port i la Verneda,
LAGràcia, rei de tots els barris,
DOmde la festa i del saREbor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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