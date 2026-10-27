Ai! Que sí, que RE sí, que ja podem SOL dir si en volem

fer es DO→ tat de la RE→ terra que ens va pa SOL rir.

Ai! Que sí, que RE sí, que ja podem SOL dir si en volem

fer es DO→ tat de la RE→ terra que ens va pa SOL rir.



Volen fer-nos dues pre RE guntes, però amb una és sufi SOL cient;

tots volem que Cata RE lunya sigui estat inde SOL pendent.

Si per acontentar RE tot quisqui els hem de donar SOL dos sís,

els darem tants sís com RE vulguin mentre ens deixin de SOL cidir.



Ai! Que sí, que RE sí, que ja podem SOL dir si en volem

fer es DO→ tat de la RE→ terra que ens va pa SOL rir.

Ai! Que sí, que RE sí, que ja podem SOL dir si en volem

fer es DO→ tat de la RE→ terra que ens va pa SOL rir.

Que no hi haurà qui ens a RE turi si ens sabem posar d'a SOL cord,

no podran res contra un RE poble decidit, valent i SOL fort.

Ells ja poden RE cantar missa, que fa SOL rem el que voldrem.

Si anem tots juntets i RE a una, serem lliures com el SOL vent.



Ai! Que sí, que RE sí, que ja podem SOL dir si en volem

fer es DO→ tat de la RE→ terra que ens va pa SOL rir.

Ai! Que sí, que RE sí, que ja podem SOL dir si en volem

fer es DO→ tat de la RE→ terra que ens va pa SOL rir.



RE SOL x4



Tots els cata RE lans, dem-nos tots les SOL mans.

Tant de bo s'apuntin RE balears i valenci SOL ans.

Tots els cata RE lans, dem-nos tots les SOL mans.

Tant de bo s'apun RE tin els Països Cata SOL lans.

Ai! Que sí, que RE sí. Ai! Que sí, que SOL sí.

Ai! Que sí, que RE sí. Ai! Que sí, que SOL sí.