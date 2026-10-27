Ai! Que sí, que
REsí, que ja podem SOLdir si en volem
fer es
DO→tat de la RE→terra que ens va pa SOLrir.
Ai! Que sí, que
REsí, que ja podem SOLdir si en volem
fer es
DO→tat de la RE→terra que ens va pa SOLrir.
Volen fer-nos dues pre
REguntes, però amb una és sufi SOLcient;
tots volem que Cata
RElunya sigui estat inde SOLpendent.
Si per acontentar
REtot quisqui els hem de donar SOLdos sís,
els darem tants sís com
REvulguin mentre ens deixin de SOLcidir.
Ai! Que sí, que
REsí, que ja podem SOLdir si en volem
fer es
DO→tat de la RE→terra que ens va pa SOLrir.
Ai! Que sí, que
REsí, que ja podem SOLdir si en volem
fer es
DO→tat de la RE→terra que ens va pa SOLrir.
Que no hi haurà qui ens a
REturi si ens sabem posar d'a SOLcord,
no podran res contra un
REpoble decidit, valent i SOLfort.
Ells ja poden
REcantar missa, que fa SOLrem el que voldrem.
Si anem tots juntets i
REa una, serem lliures com el SOLvent.
Ai! Que sí, que
REsí, que ja podem SOLdir si en volem
fer es
DO→tat de la RE→terra que ens va pa SOLrir.
Ai! Que sí, que
REsí, que ja podem SOLdir si en volem
fer es
DO→tat de la RE→terra que ens va pa SOLrir. RE SOL x4
Tots els cata
RElans, dem-nos tots les SOLmans.
Tant de bo s'apuntin
REbalears i valenci SOLans.
Tots els cata
RElans, dem-nos tots les SOLmans.
Tant de bo s'apun
REtin els Països Cata SOLlans.
Ai! Que sí, que
REsí. Ai! Que sí, que SOLsí.
Ai! Que sí, que
REsí. Ai! Que sí, que SOLsí.
fer es
Ai! Que sí, que
fer es
Volen fer-nos dues pre
tots volem que Cata
Si per acontentar
els darem tants sís com
Ai! Que sí, que
fer es
Ai! Que sí, que
fer es
Que no hi haurà qui ens a
no podran res contra un
Ells ja poden
Si anem tots juntets i
Ai! Que sí, que
fer es
Ai! Que sí, que
fer es
Tots els cata
Tant de bo s'apuntin
Tots els cata
Tant de bo s'apun
Ai! Que sí, que
Ai! Que sí, que