La rumba del Sí-Sí (Acords)

Ai! Que sí, que sí, que ja podem dir si en volem

Acords Acords
Pepet i Marieta
Ai! Que sí, que REsí, que ja podem SOLdir si en volem
fer esDO→tat de la RE→terra que ens va paSOLrir.
Ai! Que sí, que REsí, que ja podem SOLdir si en volem
fer esDO→tat de la RE→terra que ens va paSOLrir.

Volen fer-nos dues preREguntes, però amb una és sufiSOLcient;
tots volem que CataRElunya sigui estat indeSOLpendent.
Si per acontentar REtot quisqui els hem de donar SOLdos sís,
els darem tants sís com REvulguin mentre ens deixin deSOLcidir.

Ai! Que sí, que REsí, que ja podem SOLdir si en volem
fer esDO→tat de la RE→terra que ens va paSOLrir.
Ai! Que sí, que REsí, que ja podem SOLdir si en volem
fer esDO→tat de la RE→terra que ens va paSOLrir.
Que no hi haurà qui ens aREturi si ens sabem posar d'aSOLcord,
no podran res contra un REpoble decidit, valent i SOLfort.
Ells ja poden REcantar missa, que faSOLrem el que voldrem.
Si anem tots juntets i REa una, serem lliures com el SOLvent.

Ai! Que sí, que REsí, que ja podem SOLdir si en volem
fer esDO→tat de la RE→terra que ens va paSOLrir.
Ai! Que sí, que REsí, que ja podem SOLdir si en volem
fer esDO→tat de la RE→terra que ens va paSOLrir.

RE SOL x4

Tots els cataRElans, dem-nos tots les SOLmans.
Tant de bo s'apuntin REbalears i valenciSOLans.
Tots els cataRElans, dem-nos tots les SOLmans.
Tant de bo s'apunREtin els Països CataSOLlans.
Ai! Que sí, que REsí. Ai! Que sí, que SOLsí.
Ai! Que sí, que REsí. Ai! Que sí, que SOLsí.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi