La rumba dels calerons (Acords)

Que no falti, que no falti

Acords Acords
Petitet
Que FA#no falti, que no SImfalti,
que n'hi MIhagi per totLAhom.
Per FA#això venim a “canSImtar-se”
la rumba MIdels calerons. LA
Que FA#no falti, que no SImfalti,
que n'hi MIhagi per totLAhom.
Per FA#això venim a “canSImtar-se”
la rumba MIdels calerons. LA

I FAdiuen que el gitano roMI7ba,
però això no és veLAmritat:
els que roFAben són
els que porten MImala LAfam.

Que FA#no falti, que no SImfalti,
que n'hi MIhagi per totLAhom.
Per FA#això venim a “canSImtar-se”
la rumba MIdels calerons. LA

No permetis que els SOL7diners
et donguin el cor i la FAment.
Els diners tenen SOL7que ser
per omplir-te de fer MI7el bé.

Que FA#no falti, que no SImfalti,
que n'hi MIhagi per totLAhom.
Per FA#això venim a “canSImtar-se”
la rumba MIdels calerons. LA

Perquè tens tu molts diMI7ners,
tu a mi em pots LAmcomprar?
Tu no em compres, MI7jo no em vens.
Ja te'n pots anar a LApassejar.

Que FA#no falti, que no SImfalti,
que n'hi MIhagi per totLAhom.
Per FA#això venim a “canSImtar-se”
la rumba MIdels calerons. LA

Si tens la cartera pleMI7na,
ets molt guapo i molt graLAmciós,
doncs FApagant, sant Pere MIcanta.
És la LAfalsedat del món.

Que FA#no falti, que no SImfalti,
que n'hi MIhagi per totLAhom.
Per FA#això venim a “canSImtar-se”
la rumba MIdels calerons. LA

FA#→SImLa MIrumba dels LAcalerons,
FA#→SImla MIrumba dels LAcalerons,
FA#→SImla MIrumba dels LAcalerons,
FA#→SImla MIrumba dels LAcalerons.

Que no falMIti la compassió,
que no LAfalMIti la humanitat,
que no LAfalMIti els sentiments,
que no LAfalMIti la llibertat,
que no LAfalMIti les il·lusions,
que no LAfalMIti la sinceritat,
que no LAfalMIti la bona gent,
que no LAfalMIti la pau al món.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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