Que
FA#no falti, que no SImfalti,
que n'hi
MIhagi per tot LAhom.
Per
FA#això venim a “can SImtar-se”
la rumba
MIdels calerons. LA
Que
FA#no falti, que no SImfalti,
que n'hi
MIhagi per tot LAhom.
Per
FA#això venim a “can SImtar-se”
la rumba
MIdels calerons. LA
I
FAdiuen que el gitano ro MI7ba,
però això no és ve
LAmritat:
els que ro
FAben són
els que porten
MImala LAfam.
Que
FA#no falti, que no SImfalti,
que n'hi
MIhagi per tot LAhom.
Per
FA#això venim a “can SImtar-se”
la rumba
MIdels calerons. LA
No permetis que els
SOL7diners
et donguin el cor i la
FAment.
Els diners tenen
SOL7que ser
per omplir-te de fer
MI7el bé.
Que
FA#no falti, que no SImfalti,
que n'hi
MIhagi per tot LAhom.
Per
FA#això venim a “can SImtar-se”
la rumba
MIdels calerons. LA
Perquè tens tu molts di
MI7ners,
tu a mi em pots
LAmcomprar?
Tu no em compres,
MI7jo no em vens.
Ja te'n pots anar a
LApassejar.
Que
FA#no falti, que no SImfalti,
que n'hi
MIhagi per tot LAhom.
Per
FA#això venim a “can SImtar-se”
la rumba
MIdels calerons. LA
Si tens la cartera ple
MI7na,
ets molt guapo i molt gra
LAmciós,
doncs
FApagant, sant Pere MIcanta.
És la
LAfalsedat del món.
Que
FA#no falti, que no SImfalti,
que n'hi
MIhagi per tot LAhom.
Per
FA#això venim a “can SImtar-se”
la rumba
MIdels calerons. LA FA#→ SImLa MIrumba dels LAcalerons, FA#→ SImla MIrumba dels LAcalerons, FA#→ SImla MIrumba dels LAcalerons, FA#→ SImla MIrumba dels LAcalerons.
Que no fal
MIti la compassió,
que no
LAfal MIti la humanitat,
que no
LAfal MIti els sentiments,
que no
LAfal MIti la llibertat,
que no
LAfal MIti les il·lusions,
que no
LAfal MIti la sinceritat,
que no
LAfal MIti la bona gent,
que no
LAfal MIti la pau al món.
que n'hi
Per
la rumba
Que
que n'hi
Per
la rumba
I
però això no és ve
els que ro
els que porten
Que
que n'hi
Per
la rumba
No permetis que els
et donguin el cor i la
Els diners tenen
per omplir-te de fer
Que
que n'hi
Per
la rumba
Perquè tens tu molts di
tu a mi em pots
Tu no em compres,
Ja te'n pots anar a
Que
que n'hi
Per
la rumba
Si tens la cartera ple
ets molt guapo i molt gra
doncs
És la
Que
que n'hi
Per
la rumba
Que no fal
que no
que no
que no
que no
que no
que no
que no