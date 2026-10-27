La samarreta (Acords)

Jo soc fill de família molt humil

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor qualsevol dia impensat us tornare a emprenyar
ovidi montllor qualsevol dia impensat us tornare a emprenyar
Jo soc DOfill de família molt huMI7mil.
Tan huLAmmil que d'una cortina MIvella
FAuna samarreta em feDOren: verMImeLAmlla.

D'enRE7çà, per aquesta saSOL7marreta,
no he poDOgut caminar ja per la MI7dreta.
He RE7hagut d'anar contracorSOL7rent, perquè
jo no sé què DOpassa, que tothom que ve de MI7cara
porta el cap topant a LAmterra.

D'enDOçà, per aquesta samarMI7reta,
no he poLAmgut eixir al carMIrer,
FAni treballar al meu oDOfici:
fer MI7deLAm→MI→ferLAmrer.

He haRE7gut de, en el camp, guanyar jorSOL7nals.
AiDOxí la gent ja no em MI7veia…
Jo treballava amb DOla corMI→beLAmlla.
I RE7dintre de tots aquells SOL7mals,
DOsé treballar amb dues MI7coses:
amb el marDOtell i la corMI→beLAmlla.

GaireDObé no comprenc perquè la MIgent,
quan em veia pel carLAmrer, em cridava: progresMIsista!
FAJo crec que tot això DOera promoMI7gut
pel LAm→seu MI→"despisLAmte".

Potser un, RE7altre en aquestes cirSOL7cumstàncies,
ja haDOguessin canviat de samarMI7reta.
Però LAmjo, que m'hi trobo molt bé amb MI7ella,
perquè aLAmbriga, me l'esMItime,
i li FApregue que MI7no se'mLAm→faMI→çaLAmvella.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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