Jo soc
DOfill de família molt hu MI7mil.
Tan hu
LAmmil que d'una cortina MIvella FAuna samarreta em fe DOren: ver MIme LAmlla.
D'en
RE7çà, per aquesta sa SOL7marreta,
no he po
DOgut caminar ja per la MI7dreta.
He
RE7hagut d'anar contracor SOL7rent, perquè
jo no sé què
DOpassa, que tothom que ve de MI7cara
porta el cap topant a
LAmterra.
D'en
DOçà, per aquesta samar MI7reta,
no he po
LAmgut eixir al car MIrer, FAni treballar al meu o DOfici:
fer
MI7de LAm→ MI→fer LAmrer.
He ha
RE7gut de, en el camp, guanyar jor SOL7nals.
Ai
DOxí la gent ja no em MI7veia…
Jo treballava amb
DOla cor MI→be LAmlla.
I
RE7dintre de tots aquells SOL7mals, DOsé treballar amb dues MI7coses:
amb el mar
DOtell i la cor MI→be LAmlla.
Gaire
DObé no comprenc perquè la MIgent,
quan em veia pel car
LAmrer, em cridava: progres MIsista! FAJo crec que tot això DOera promo MI7gut
pel
LAm→seu MI→"despis LAmte".
Potser un,
RE7altre en aquestes cir SOL7cumstàncies,
ja ha
DOguessin canviat de samar MI7reta.
Però
LAmjo, que m'hi trobo molt bé amb MI7ella,
perquè a
LAmbriga, me l'es MItime,
i li
FApregue que MI7no se'm LAm→fa MI→ça LAmvella.
Tan hu
D'en
no he po
He
jo no sé què
porta el cap topant a
D'en
no he po
fer
He ha
Ai
Jo treballava amb
I
amb el mar
Gaire
quan em veia pel car
pel
Potser un,
ja ha
Però
perquè a
i li