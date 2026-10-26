RETens paper de vàter enSOLganxat al MImcul, de REl'última cagada, tens MImcaca entre les cames, REtens sang incrustada entre els caSOLbells del MImcony, mensREtruació coagulada, tens MImregla entre les cames i ho REsento molt, i ho LA/DO#sento molt, i ho SImsento molt, però haurem de resigMImnant-se a no poder renREtant-se.
MImHi ha seSImquia, hi ha seMImquia a la comarca, un tràgic LAracionament d'aigua, i els porcs SImmoren a les granges, i els iaLAios se'ns deshidraten. S'empasSImtifen les sabates de ciLAment per les aceres i ara hauSOLrem de resignant-se a sofrir la cara bruta de l'aREmor.
I ho MImsento molt, i ho LAsento molt, i ho REsento molt.
Però potser ara sabràs que jo t'esSOLtimo iMImgual, pulREcrament perfumada o tinguis MImpus entre les cames. RENecessito tant el teu cos SOLcom tu el MImmeu. Som com REdos cagaradetes, tu i jo MImsom com cul i merda, i ho REsento molt, i ho LA/DO#sento molt, i ho SImsento molt, però així són i estan les MImcoses: un dia fresques i un dia REseques.
MImHi ha seSImquia, hi ha seMImquia a la comarca, hi han aLAmors que són com vàters emSImbussats per falta d'aigua. I vine, aLAbraça't, i ara acosta't, i obrim SImentre els dos la tapa. Mira al LAfondo de la tassa, mira al SOLfondo, hi ha una caca: la gran cagada de l'aREmor.
I ho MImsento molt, i ho LAsento molt, i ho REsento molt, i ho MImsento molt, i ho LAsento molt, i ho REsento molt.