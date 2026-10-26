La sequia (Acords)

Tens paper de vàter enganxat al cul

Acords Acords
Albert Pla
RETens paper de vàter enSOLganxat al MImcul,
de REl'última cagada, tens MImcaca entre les cames,
REtens sang incrustada entre els caSOLbells del MImcony,
mensREtruació coagulada, tens MImregla entre les cames
i ho REsento molt, i ho LA/DO#sento molt, i ho SImsento molt,
però haurem de resigMImnant-se a no poder renREtant-se.

MImHi ha seSImquia, hi ha seMImquia a la comarca,
un tràgic LAracionament d'aigua,
i els porcs SImmoren a les granges,
i els iaLAios se'ns deshidraten.
S'empasSImtifen les sabates de ciLAment per les aceres
i ara hauSOLrem de resignant-se
a sofrir la cara bruta de l'aREmor.

I ho MImsento molt, i ho LAsento molt, i ho REsento molt.

Però potser ara sabràs que jo t'esSOLtimo iMImgual,
pulREcrament perfumada o tinguis MImpus entre les cames.
RENecessito tant el teu cos SOLcom tu el MImmeu.
Som com REdos cagaradetes,
tu i jo MImsom com cul i merda,
i ho REsento molt, i ho LA/DO#sento molt, i ho SImsento molt,
però així són i estan les MImcoses:
un dia fresques i un dia REseques.

MImHi ha seSImquia, hi ha seMImquia a la comarca,
hi han aLAmors que són com vàters
emSImbussats per falta d'aigua.
I vine, aLAbraça't, i ara acosta't,
i obrim SImentre els dos la tapa.
Mira al LAfondo de la tassa,
mira al SOLfondo, hi ha una caca:
la gran cagada de l'aREmor.

I ho MImsento molt, i ho LAsento molt, i ho REsento molt,
i ho MImsento molt, i ho LAsento molt, i ho REsento molt.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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