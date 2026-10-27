LA SOL#m FA#m LA
SOL#m FA#m SI MI
LA→SOL#mQuè diries si algú,
sense FA#mdemaLAnar permís,
omMIplís amb esDO#mcombraries
els volLAtants del SIteu jardí?
MI→SOL#mQuè diries si algú,
DO#msense LAdemanar permís,
omMIplís amb esSOL#mcombraries
els volFA#mtants SI→MIdel teu jardí?
El nosLAtre jardí és la terra.
La SIterMIra és la nostra llar.
La seLAva vida és la vida
dels que arSIriMIbaran més tard.
El nosLAtre jardí és la terra.
La SIterMIra és la nostra llar.
La seLAva vida és la vida
dels que arSIriMIbaran més tard.
LA SOL#m FA#m LA
SOL#m FA#m SI MI
LA→SOL#mQuè podem fer, si uns quants,
sense aFA#mtenLAdre a raons,
fan MIque DO#mse'ns tenyeixi l’aire
i s’emLAbruSIti l'horitzó?
MI→SOL#mQuè podem fer, si uns quants,
DO#msense LAatendre a raons,
fan MIque SOL#mse'ns tenyeixi l’aire
i s’emFA#mbruti SI→MIl'horitzó?
El nosLAtre jardí és la terra.
La SIterMIra és la nostra llar.
La seLAva vida és la vida
dels que arSIriMIbaran més tard.
El nosLAtre jardí és la terra.
La SIterMIra és la nostra llar.
La seLAva vida és la vida
dels que arSIriMIbaran més tard.
LA SOL#m FA#m LA
SOL#m FA#m SI MI
LANoSOL#mmés volen escoltar
el soFA#mroll LAdels seus diners.
L’uniMIvers parla DO#men silenci:
cantem LAjunts amb SIl’univers.
MINoSOL#mmés volen escoltar
DO#mel soLAroll dels seus diners.
L’uniMIvers parla SOL#men silenci:
cantem FA#mjunts SI→MIamb l’univers.
El nosLAtre jardí és la terra.
La SIterMIra és la nostra llar.
La seLAva vida és la vida
dels que arSIriMIbaran més tard.
El nosLAtre jardí és la terra.
La SIterMIra és la nostra llar.
La seLAva vida és la vida
dels que arSIriMIbaran més tard.
LA SOL#m FA#m LA
SOL#m FA#m SI MI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.