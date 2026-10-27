DOCom un dia que plou SOLi et quedes a casa, LAmestàs tot sol MImi no hi ha ningú. FANomés hi ets tu DOamb els teus records, FAque s'han perSOLdut, DOi recordes tot lo bo SOLi recordes lo millor, LAmhistòries amb amics, MImhistòries d'amor FAque et van passar ja DOfa molt de temps, FAquan hi havia aSOLmor.
DOIntenSOLtar rectifiLAmcar, MImintentar-ho FAarreglar, DOperò ja és FAmassa SOLtard. Ens va afectar. DOEl que vas SOLdir no va estar LAmbé, MImel que vas FAfer va ser rastrer DOi ara ja FAno hi pots fer res.
SOLI cridar més DOfort SOLi no ser contestat, i sentir-DOte, LAmvull plorar d'amaMImgat, FAcaminar tot sol DOamb ningú al costat. FAÉs la soledat, jo SOLja l'he passat.
DOI amb el pas del temps, SOLel record vas perdent, LAmse'ls emporta el vent, MIms'esborren de la ment, FAperò en el teu DOcor perduraran FAeternaSOLment.
DOSOLLAmMImFADOFASOL SOLTens por de que s'aturi el temps, LAmque et quedis sol en aquest moment, MImsense on anar, DOsense on dormir, SOLni amb qui parlar.
DONo dius el que sents, SOLno vas amb ningú, LAmestàs tu tot sol, MImestàs perdut. DOCamines tot sol SOLmirant al passat, LAmja no tens res, MImtot s'ha acabat.
SOLI cridar més DOfort SOLi no ser contestat, i sentir-DOte, LAmvull plorar d'amaMImgat, FAcaminar tot sol DOamb ningú al costat. FAÉs la soledat, jo SOLja l'he passat.
Si pregunten per DOmi, SOLels diré que ja has marxat, que ja mai més no tornaDOràs. SOLJa has passat la soledat, ja l'he pasDOsat.
SOLJa he camiDOnat, SOLja he recordat, ja ho he ploDOrat, SOLara tot ja s'ha acabat, tot s'ha acaDObat.
SOLI cridar més DOfort SOLi no ser contestat, i sentir-DOte, LAmvull plorar d'amaMImgat, FAcaminar tot sol DOamb ningú al costat. FAÉs la soledat, jo SOLja l'he passat.