LAm REm FA SOL x2
DOEl primer aLAmnava encès i FAtu et feies l'esSOLtreta,
DOel segon al LAmcap d'un mes ja es FAvolia casar, SOL FA→ SOL
DOel tercer et LAmva fer el salt amb FAuna amiga SOLteva
DOi el següent LAmet treia els quarFAtos per fotre-se'ls SOLpel nas.
FASempre el maSOLteix fiLAmnal, sola pel REmteu mal cap;
FAmai has saSOLbut triar.
Ja LAmsé que no em coneixes,
però al FAbar on sempre menges,
quan et poso els coberts et veig tan SOLtrista que vull dir-te.
Que jo tinc la soluDOció per fer una SOLmica veriLAmtat
tot el que haREmvies supoFAsat quan eres SOLjove.
Que tinc la soluDOció, la que per SOLfi farà marLAmxar
la mala REmsort dels últims FAanys, mira'm i esSOLcolta:
la soDOlució SOLsoc LAmjo.
LAm REm FA SOL x2
DOEl sisè eLAmra un encant FAsense cap deSOLfecte,
DOsegur que la seLAmva dona oFApinava igual; SOL FA→ SOL
DOel darrer eLAmra banquer FAcarregat de SOLpeles,
DOel que passa és LAmque només voFAlia el sexe SOLanal.
FASempre el maSOLteix fiLAmnal, sola pel REmteu mal cap;
FAmai has saSOLbut triar.
Ja LAmsé que no em coneixes,
però al FAbar on sempre menges,
quan et poso els coberts et veig tan SOLtrista que vull dir-te.
Que jo tinc la soluDOció per fer una SOLmica veriLAmtat
tot el que haREmvies supoFAsat quan eres SOLjove.
Que tinc la soluDOció, la que per SOLfi farà marLAmxar
la mala REmsort dels últims FAanys, mira'm i esSOLcolta.
LAmNa naREmranaFAranaSOLna.
LAmNa naREmranaFAranaSOLna.
LAmNa naREmranaFAranaSOLna.
LAmNa naREmranaFAranaSOLna.
FASota aquest SOLdavantal
LAmhi ha un home REmbo i covard
FAque et doSOLnaria tant,
però LAmtampoc soc perfecte
i FAcada dia, al veure't,
sé que mai tindré prou valor per SOLdir-te amb un somriure.
Que jo tinc la soluDOció per fer una SOLmica veriLAmtat
tot el que haREmvies supoFAsat quan eres SOLjove.
Que tinc la soluDOció, la que per SOLfi farà marLAmxar
la mala REmsort dels últims FAanys, mira'm i esSOLcolta:
la soDOlució SOLsoc LAmjo.
LAm REm FA SOL x4
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