LAmPuja el teló, comença la funció. CaREpítol primer: La Sonora Creació. La LAmgent preparada per entendre el que ve ara: CroMInopios es fundava el dia que palmava Fraga.
LAmSona el beat i amb un crit, benvingut a l’extrarradi! Et REsemblarà caòtic, però tot té el seu horari. El LAmVallès la peta i no entra de Sant Hilari: aiMIxò pinta que s’allarga, serà millor que t’instal·lis.
LAmTu vens de l’Eixample? Jo de Cerdanyola. SOLSempre present connectant amb Collserola. FAAl nostre pentagrama li diuen AP-7, des de MICanaletes a la Plana del Castell.
ALAmquí som sabrosones, com un espetec, i teSOLnim el flow de les rates del Riu Sec. Baixen FAmaquis de la Mola direcció Barcelona ara que arMIriba INDITEX i ens hem muntat en el dòlar.
LAm¡Pero vienen los comunistas para sembrar el terror! MiREllor que vinguin els yankis a muntar Marina d’Or! De LAmciutats on pillar càncer estem a la Final Four i MIés que l’aire té més merda que un bistec del Contador.
LAmNo ens sobren els diDOners, ens persegueix la SOLLey, però tenim l’última REcarta, perquè cremarem al…
LAmNo ens sobren els diDOners, ens persegueix la SOLLey, però tenim REl’última carta…
LAmRE
LAmAcaba l’estiu i ara sí que flipo: em REtrobo a tota Sarda al correbars de Ripo. La LAmgent preparada per muntar la remuntada: desMItapa la xibeca, comença la temporada!
LAmTot el territori de ciutats dormitori. Tant REse val, no fa mal: muntarem el rebombori. Si LAmhi ha alcalde que no balla, farem que de sobte es mogui, teMInim un pla perfecte per creure en el nostre somni.
LAmDespacito, exREpropiarem l’IKEA per muntar-hi un chiringuito. VenLAmdrem a dos pavus cubates i mojitos que MIens envia un tal Castro si cantem cançons del Silvio.
LAmEt trobes fantàstic, el ritme és frenètic. SOLAnaves de tranquis: unes birres Mystic. FAÉs característic que tot vagi tan bé, no imMIporta què desitgis: sempre acabes tancant l’ACME.
LAmPerò ens xapen la Circus, se’ns acaba la paciència. Hem REde ser forts! Que es rendeixi l’evidència! Som LAmGondor loko i no és coincidència: és MIque si caiem nosaltres, caurà la resistència.
LAmNo ens sobren els diDOners, ens persegueix la SOLLey, però tenim l’última REcarta, perquè cremarem al…
LAmNo ens sobren els diDOners, ens persegueix la SOLLey, però tenim REl’última carta…
LAmDOSOLRELAmDOSOLMI LAmRELAmMI
LAmOn tres tuDOrons fan una REserra; quatre FApins, un MIbosc esLAmpès; cinc quarDOteres, massa REterra; sempre aFAnirem MIdel revés.
LAmOn tres tuDOrons fan una REserra; quatre FApins, un MIbosc esSImpès; cinc quarREteres, massa MIterra.