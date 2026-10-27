La sortida ft Miki Núñez (Acords)

Que jo ja sé que em vas explicar

Acords Acords
Sense Sal
Que jo ja FA#msé que em vas explicar
que ens han volgut canREviar mentre ens anem fent grans,
però hem seguit camiLAnant seguint les nostres MIpasses.
Que jo ja FA#msé que els dilluns amargs
són els nous REdissabtes si ets al meu costat.
Vull saber com ho LAfas per no ser com els MIaltres.

Els seREcrets que ens hem guarLAdat
entre FA#mnits improviMIsant,
que per REmolt que diguin LAno ho podran canMIviar.

Digue'm tu què és el que FA#mvols. Ooh! Ooh! Ooh!
REDigue'm tu què és el que LAvols abans que aMIcabi el dia,
FA#msaltem-nos REla sortida, LAcanviem-ho MItot.
Digue'm tu què és el que FA#mvols. Ooh! Ooh! Ooh!
REDigue'm tu què és el que LAvols abans que aMIcabi el dia,
FA#msaltem-nos REla sortida, LAcanviem-ho MItot, canviem-ho FA#mtot.

RE LA MI
FA#m RE LA MI

I tu em diFA#mràs que no és important,
però els dies passen REi volant passem els anys.
Vull ballar com aLAbans de pensar com baMIllava.
No fem d'aFA#mvui una nit normal,
i si pregunten, REdigues que ja ho entendran.
No deixem per deLAmà el que puguem fer MIara.

Els seREcrets que ens hem guarLAdat
entre FA#mnits improviMIsant,
que per REmolt que diguin LAno ho podran canMIviar.

Digue'm tu què és el que FA#mvols. Ooh! Ooh! Ooh!
REDigue'm tu què és el que LAvols abans que aMIcabi el dia,
FA#msaltem-nos REla sortida, LAcanviem-ho MItot.
Digue'm tu què és el que FA#mvols. Ooh! Ooh! Ooh!
REDigue'm tu què és el que LAvols abans que aMIcabi el dia,
FA#msaltem-nos REla sortida, LAcanviem-ho MItot.

Serem tu i SImjo, buscant la SIm/DO#sort. RE
Si RE/MIpassem del FA#mmón, podrem ser qui MIsom.
Serem tu i SImjo, buscant la SIm/DO#sort. MI
Si RE/MIpassem del FA#mmón, podrem ser qui MIsom.

Digue'm tu què és el que FA#mvols. Ooh! Ooh! Ooh!
REDigue'm tu què és el que LAvols abans que aMIcabi el dia,
FA#msaltem-nos REla sortida, LAcanviem-ho MItot.
Digue'm tu què és el que FA#mvols. Ooh! Ooh! Ooh!
REDigue'm tu què és el que LAvols abans que aMIcabi el dia,
FA#msaltem-nos REla sortida, LAcanviem-ho MItot, canviem-ho FA#mtot.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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