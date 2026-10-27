Que jo ja
FA#msé que em vas explicar
que ens han volgut can
REviar mentre ens anem fent grans,
però hem seguit cami
LAnant seguint les nostres MIpasses.
Que jo ja
FA#msé que els dilluns amargs
són els nous
REdissabtes si ets al meu costat.
Vull saber com ho
LAfas per no ser com els MIaltres.
Els se
REcrets que ens hem guar LAdat
entre
FA#mnits improvi MIsant,
que per
REmolt que diguin LAno ho podran can MIviar.
Digue'm tu què és el que
FA#mvols. Ooh! Ooh! Ooh! REDigue'm tu què és el que LAvols abans que a MIcabi el dia, FA#msaltem-nos REla sortida, LAcanviem-ho MItot.
Digue'm tu què és el que
FA#mvols. Ooh! Ooh! Ooh! REDigue'm tu què és el que LAvols abans que a MIcabi el dia, FA#msaltem-nos REla sortida, LAcanviem-ho MItot, canviem-ho FA#mtot. RE LA MI FA#m RE LA MI
I tu em di
FA#mràs que no és important,
però els dies passen
REi volant passem els anys.
Vull ballar com a
LAbans de pensar com ba MIllava.
No fem d'a
FA#mvui una nit normal,
i si pregunten,
REdigues que ja ho entendran.
No deixem per de
LAmà el que puguem fer MIara.
Els se
REcrets que ens hem guar LAdat
entre
FA#mnits improvi MIsant,
que per
REmolt que diguin LAno ho podran can MIviar.
Digue'm tu què és el que
FA#mvols. Ooh! Ooh! Ooh! REDigue'm tu què és el que LAvols abans que a MIcabi el dia, FA#msaltem-nos REla sortida, LAcanviem-ho MItot.
Digue'm tu què és el que
FA#mvols. Ooh! Ooh! Ooh! REDigue'm tu què és el que LAvols abans que a MIcabi el dia, FA#msaltem-nos REla sortida, LAcanviem-ho MItot.
Serem tu i
SImjo, buscant la SIm/ DO#sort. RE
Si
RE/ MIpassem del FA#mmón, podrem ser qui MIsom.
Serem tu i
SImjo, buscant la SIm/ DO#sort. MI
Si
RE/ MIpassem del FA#mmón, podrem ser qui MIsom.
Digue'm tu què és el que
FA#mvols. Ooh! Ooh! Ooh! REDigue'm tu què és el que LAvols abans que a MIcabi el dia, FA#msaltem-nos REla sortida, LAcanviem-ho MItot.
Digue'm tu què és el que
FA#mvols. Ooh! Ooh! Ooh! REDigue'm tu què és el que LAvols abans que a MIcabi el dia, FA#msaltem-nos REla sortida, LAcanviem-ho MItot, canviem-ho FA#mtot.
que ens han volgut can
però hem seguit cami
Que jo ja
són els nous
Vull saber com ho
Els se
entre
que per
Digue'm tu què és el que
Digue'm tu què és el que
I tu em di
però els dies passen
Vull ballar com a
No fem d'a
i si pregunten,
No deixem per de
Els se
entre
que per
Digue'm tu què és el que
Digue'm tu què és el que
Serem tu i
Si
Serem tu i
Si
Digue'm tu què és el que
Digue'm tu què és el que