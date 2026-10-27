Intro:
LAm FA LAm FA x2 LAmPensaments en negre i els di FAners comptats, LAmla nostàlgia la po FAdràs trobar
al
DOport, SOLa la taverna d'Old LAmJohn.
I els poetes que van
FAfracasar, LAmquatre músics que sempre FAhan tocat
can
DOçons SOLamb l'esperit de James LAmJohn.
Vell
DO→ SOLJohnés la lle LAmgenda viva del FAlloc
i
DOmaideixa SOLrà el seu ra LAmcó.
El ca
LAmmí que porta a la ta FAverna d'Old John
és
DOple de desen SOLganys.
És un
LAmhome noble i FAtorna de tot,
se
DOgur que t'acolli SOLrà a les seves LAmmans. LAm FA LAm FA x2 LAmTornant aquí després de FAtant de temps, LAmem sembla veure la ma FAteixa gent
per
DOduts SOLen les històries d'Old LAmJohn.
Les seves fotos omplen
FAles parets, LAmels seus records aturats FAen el temps,
el
DOvell SOLJohn les observa amb el LAmcor.
Té
DOpor de po SOLder per LAmdre un dia aquest FAlloc,
i
DOmaideixa SOLrà el seu ra LAmcó.
El camí que porta
FAfins a Dublín
es
DOtà ple de pa SOLranys.
Aquesta
LAmterra és noble i FAsense cremar,
se
DOgur que t'acolli SOLrà a les seves LAmmans. LAm FA LAm FA x2 DORecords de la SOLguerra, ca FAmises gas SOLtades, DOles cares cre SOLmades, és FAtot el que he tro SOLbat.
El ca
LAmmí que porta a la ta FAverna d'Old John
és
DOple de desen SOLganys.
És un
LAmhome noble i FAtorna de tot,
se
DOgur que t'acolli SOLrà a les seves LAmmans. LAm FA LAm FA x8
al
I els poetes que van
can
Vell
i
El ca
és
És un
se
per
Les seves fotos omplen
el
Té
i
El camí que porta
es
Aquesta
se
El ca
és
És un
se