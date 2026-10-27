La taverna d'Old John (Acords)

Pensaments en negre i els diners comptats

Acords Acords
Pep Sala
pep sala una nit amb orquestra en directe
pep sala una nit amb orquestra en directe
Intro: LAm FA LAm FA x2

LAmPensaments en negre i els diFAners comptats,
LAmla nostàlgia la poFAdràs trobar
al DOport, SOLa la taverna d'Old LAmJohn.

I els poetes que van FAfracasar,
LAmquatre músics que sempre FAhan tocat
canDOçons SOLamb l'esperit de James LAmJohn.

Vell DO→SOLJohnés la lleLAmgenda viva del FAlloc
i DOmaideixaSOLrà el seu raLAmcó.
El caLAmmí que porta a la taFAverna d'Old John
és DOple de desenSOLganys.
És un LAmhome noble i FAtorna de tot,
seDOgur que t'acolliSOLrà a les seves LAmmans.

LAm FA LAm FA x2

LAmTornant aquí després de FAtant de temps,
LAmem sembla veure la maFAteixa gent
perDOduts SOLen les històries d'Old LAmJohn.

Les seves fotos omplen FAles parets,
LAmels seus records aturats FAen el temps,
el DOvell SOLJohn les observa amb el LAmcor.

DOpor de poSOLder perLAmdre un dia aquest FAlloc,
i DOmaideixaSOLrà el seu raLAmcó.
El camí que porta FAfins a Dublín
esDOtà ple de paSOLranys.
Aquesta LAmterra és noble i FAsense cremar,
seDOgur que t'acolliSOLrà a les seves LAmmans.

LAm FA LAm FA x2

DORecords de la SOLguerra, caFAmises gasSOLtades,
DOles cares creSOLmades, és FAtot el que he troSOLbat.

El caLAmmí que porta a la taFAverna d'Old John
és DOple de desenSOLganys.
És un LAmhome noble i FAtorna de tot,
seDOgur que t'acolliSOLrà a les seves LAmmans.

LAm FA LAm FA x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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