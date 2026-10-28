SOL#mM'abraça tan fort que soc incapaç de saMIber si a fora SIplou, quantes SOL#mparts de mi s'han queMIdat amb tu de SInou. Fa SOL#mtemps que busco refugi i aMIquí no trobo conSIsol. He vist vaiSOL#mxells a la deriva, s'han perMIdut buscant el SIsol.
EsSOL#mtic blindat, cantant a dins l'infern que vull la teMIva companyiSIa, SOL#mperquè… Na-na! No torno a estar bé, MIno, del SItot. SOL#mUn divendres més cantant a dins l'infern que vull la MIteva compaSInyia, perquè… SOL#m7Na-na-na! No torno SOL#ma estar bé, no. MISI
SOL#mM'abraça tan fort que soc incapaç de saMIber si a fora SIplou, quantes SOL#mnits d'hivern m'estaré abrigant entre MIfum, excés i alSIcohol. Les SOL#mnostres lleis no són les vostres, no seMIguim el protoSIcol. Aquest SImuniSOL#mvers em diu constantment que no MIpuc tenir el conSItrol. Sé que SOL#mquan hi ets, les coses són MImolt millors. SI
I ho SIsento perquè no hem SOL#mcoincidit quan tocava. Ens tocaSIrà fer l'esforç cada dia, SOL#mperquè som inevitaMIbles, perquè som per SIsempre, SOL#mperquè no existeix res constant, però si estàs al MIcentre, poSIdria.
SIRE#mMIRE#7
EsSItic blindat, cantant a dins l'infern que vull la RE#mteva companyia, MIRE#mSOL#mMI perquè… SINa-na-na! No torno a estar bé, FA#no. SOL#mHi ha un racó dins el meu MIcap on et deixo un espai reserSIvat, on guardo totes les baRE#mralles que no hem tinFA#gut i els llocs SOL#mque no hem visitat, on enMItendre el que ens passava i el que enSIcara no ha passat, on penRE#msava que et devia, on no es SOL#mpot tocar el teu nom. Si us MIplau, si marxes, que no sigui aviSIat, que la teva compaFA#nyia ha sanat (ha sanat) el que SOL#mcap ànima ha pogut. Potser MIcal fer tard si la vida no ens esSIpera, si la vida no ens esRE#pera, si la vida no ens esSOL#mpera, SOL# no ens esMIpera, si la vida no ens esSIpera, no ens esFA#pera (no ens esSIpera).