La teva companyia (Acords)

M'abraça tan fort que soc incapaç de saber si a fora plou

Acords Acords
31 FAM
SOL#m MI SI
SOL#m MI SI

SOL#mM'abraça tan fort que soc incapaç de saMIber si a fora SIplou,
quantes SOL#mparts de mi s'han queMIdat amb tu de SInou.
Fa SOL#mtemps que busco refugi i aMIquí no trobo conSIsol.
He vist vaiSOL#mxells a la deriva, s'han perMIdut buscant el SIsol.

EsSOL#mtic blindat, cantant a dins l'infern que vull la teMIva companyiSIa,
SOL#mperquè… Na-na! No torno a estar bé, MIno, del SItot.
SOL#mUn divendres més cantant a dins l'infern que vull la MIteva compaSInyia,
perquè… SOL#m7Na-na-na! No torno SOL#ma estar bé, no. MI SI

SOL#mM'abraça tan fort que soc incapaç de saMIber si a fora SIplou,
quantes SOL#mnits d'hivern m'estaré abrigant entre MIfum, excés i alSIcohol.
Les SOL#mnostres lleis no són les vostres, no seMIguim el protoSIcol.
Aquest SImuniSOL#mvers em diu constantment que no MIpuc tenir el conSItrol.
Sé que SOL#mquan hi ets, les coses són MImolt millors. SI

I ho SIsento
perquè no hem SOL#mcoincidit quan tocava.
Ens tocaSIrà fer l'esforç cada dia,
SOL#mperquè som inevitaMIbles,
perquè som per SIsempre,
SOL#mperquè no existeix res constant,
però si estàs al MIcentre, poSIdria.

SI RE#m MI RE#7

EsSItic blindat, cantant a dins l'infern que vull la RE#mteva companyia,
MI RE#m SOL#m MI
perquè… SINa-na-na! No torno a estar bé, FA#no.
SOL#mHi ha un racó dins el meu MIcap
on et deixo un espai reserSIvat,
on guardo totes les baRE#mralles que no hem tinFA#gut
i els llocs SOL#mque no hem visitat,
on enMItendre el que ens passava
i el que enSIcara no ha passat,
on penRE#msava que et devia,
on no es SOL#mpot tocar el teu nom.
Si us MIplau, si marxes, que no sigui aviSIat,
que la teva compaFA#nyia ha sanat (ha sanat)
el que SOL#mcap ànima ha pogut.
Potser MIcal fer tard si la vida no ens esSIpera,
si la vida no ens esRE#pera,
si la vida no ens esSOL#mpera, SOL#
no ens esMIpera,
si la vida no ens esSIpera,
no ens esFA#pera
(no ens esSIpera).

RE#m MI MIm FA# RE#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi