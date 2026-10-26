REMai t'has preFA#mguntat com SImés la teva veu quan no MIparles? REMai t'has preFA#mguntat com SImés la teva veu quan lleMIgeixes de nit?
REFA#mSImMI
REMai t'has preFA#mguntat com SImés la teva veu quan esMIcoltes REi mai t'has preFA#mguntat com SImés la teva veu quan per dins MIcrides feliç?
RELARELA SImREMILA
REMai t'has preFA#mguntat com és SImla teva veu MIquan respires REi mai t'has pregunFA#mtat com és la teva SImveu quan et diu que ho MItornis a intentar?
LACom REés la teva veu a una SImbuida sala d'esMIpera, quan pel carLArer repassa una FA#mlletra, quan reSImcordes estius d'anys enMIrere, quan amb LAtu puja un cim, quan et FA#mmires els fills, quan esSImcrius un poema en aMIquella llibreta?
REI mai t'has preFA#mguntat com SImés la teva veu quan per MIdins crides feliç?
RELARELA SImREMI
Com REés la teva veu a una SImbuida sala d'esMIpera, quan pel carLArer repassa una FA#mlletra, quan reSImcordes estius d'anys enMIrere, quan amb LAtu puja un cim, quan et FA#mmires els fills, quan esSImcrius un poema en aMIquella llibreta? I REmai t'has pregunLAtat com SImés la teva veu quan per MIdins crides feLAliç?