La teva veu (Acords)

Mai t'has preguntat

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa ara som gegants
joan dausa ara som gegants
RE FA#m SIm MI x2

REMai t'has preFA#mguntat
com SImés la teva veu quan no MIparles?
REMai t'has preFA#mguntat
com SImés la teva veu quan lleMIgeixes de nit?

RE FA#m SIm MI

REMai t'has preFA#mguntat
com SImés la teva veu quan esMIcoltes
REi mai t'has preFA#mguntat
com SImés la teva veu quan per dins MIcrides feliç?

RE LA RE LA
SIm RE MI LA

REMai t'has preFA#mguntat com és SImla teva veu MIquan respires
REi mai t'has pregunFA#mtat com és la teva SImveu quan et diu que ho MItornis a intentar?

LACom REés la teva veu
a una SImbuida sala d'esMIpera,
quan pel carLArer repassa una FA#mlletra,
quan reSImcordes estius d'anys enMIrere,
quan amb LAtu puja un cim, quan et FA#mmires els fills,
quan esSImcrius un poema en aMIquella llibreta?

REI mai t'has preFA#mguntat
com SImés la teva veu quan per MIdins crides feliç?

RE LA RE LA
SIm RE MI

Com REés la teva veu
a una SImbuida sala d'esMIpera,
quan pel carLArer repassa una FA#mlletra,
quan reSImcordes estius d'anys enMIrere,
quan amb LAtu puja un cim, quan et FA#mmires els fills,
quan esSImcrius un poema en aMIquella llibreta?
I REmai t'has pregunLAtat com SImés la teva veu
quan per MIdins crides feLAliç?

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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