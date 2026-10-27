La tortuga (Acords)

Tots es reien d'una tortuga

Acords Acords
Andana
MI
FA#m MI

FA#mTots es reien d'una tortuga
DO#mperquè anava a poc a poc:
“Amb prou feines FA#mes belluga…”
Deien: MI“No arribarà mai enlloc”.
I ella, empipada, FA#mremugava.
EmpiFA#mpada remugava.
MIA tots els llocs on hi anava
hi FA#marribava.
EmpiFA#mpada remugava.
No podia més, xiMIno xano anava.

Ella sempre xin xin FA#mxin xino xano.
Ella sempre xin MIxin xin xino xano.
Ella sempre xin xin FA#mxin xin xin,
MIxino xano, xino xano.
Ella sempre FA#mxino xano.

MI
FA#m MI

FA#mTots es reien d'una tortuga
DO#mperquè anava a poc a poc:
“Amb prou feines FA#mes belluga…”
Deien: MI“No arribarà mai enlloc”.

Una vegada i una FA#maltra
no paraven de FA#mparlar.
Reien perquè no corMIria,
i un dia els vaig aFA#mtrapar.
Van jutjar sense penFA#msar.
A la meta ja he arFA#mribat,
tot per la força MIde voluntat
que m’ha FA#mportat.

Ella sempre xin FA#mxin xin xino xano.
Ella sempre xin MIxin xin xino xano.
Ella sempre xin xin FA#mxin xin xin,
MIxino xano, xino xano.
Ella sempre FA#mxino xano.

Ella sempre xin FA#mxin xin xino xano.
Ella sempre xin MIxin xin xino xano.
Ella sempre xin xin FA#mxin xin xin,
MIxino xano, xino xano.
Ella sempre FA#mxino xano.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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