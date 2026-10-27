FA#mTots es reien d'una tortuga DO#mperquè anava a poc a poc: “Amb prou feines FA#mes belluga…” Deien: MI“No arribarà mai enlloc”. I ella, empipada, FA#mremugava. EmpiFA#mpada remugava. MIA tots els llocs on hi anava hi FA#marribava. EmpiFA#mpada remugava. No podia més, xiMIno xano anava.
Ella sempre xin xin FA#mxin xino xano. Ella sempre xin MIxin xin xino xano. Ella sempre xin xin FA#mxin xin xin, MIxino xano, xino xano. Ella sempre FA#mxino xano.
MI FA#mMI
FA#mTots es reien d'una tortuga DO#mperquè anava a poc a poc: “Amb prou feines FA#mes belluga…” Deien: MI“No arribarà mai enlloc”.
Una vegada i una FA#maltra no paraven de FA#mparlar. Reien perquè no corMIria, i un dia els vaig aFA#mtrapar. Van jutjar sense penFA#msar. A la meta ja he arFA#mribat, tot per la força MIde voluntat que m’ha FA#mportat.
Ella sempre xin FA#mxin xin xino xano. Ella sempre xin MIxin xin xino xano. Ella sempre xin xin FA#mxin xin xin, MIxino xano, xino xano. Ella sempre FA#mxino xano.
Ella sempre xin FA#mxin xin xino xano. Ella sempre xin MIxin xin xino xano. Ella sempre xin xin FA#mxin xin xin, MIxino xano, xino xano. Ella sempre FA#mxino xano.