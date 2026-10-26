La Transsiberiana (Acords)

Diuen que enmig de la Rússia hivernal

Acords Acords
Doctor Prats
doctor prats patates amb peix
doctor prats patates amb peix
Intro: MIm SI MIm SI x2

MImDiuen que enSImig de la MImRússia hiverSInal,
MImtot just fa SIun segle MImal cor d'una SIvall.
LAmDiMImuen SIque temps enMImllà
hi ha qui senSItia MImun trist fil musiSIcal.

MImDiu que veSInia de MImlluny d'un vaSI
MImjurant per SIdéu que resaMImva els teSImors.
LAmDiMImuen SIque van troMImbar
l'antiga SIbanda del TransMImsiberiSIà.

MIm LAm SI MIm LAm SI
MIm LAm SI MIm LAm SI MIm

Fred, lluny d'aSIquí, un vaSOLgó fa molt REtemps
vigiLAmlat per la SIlluna d'oMImrient,
viatgers i seSInyors mercaSOLders d'il·luREsions
tragiLAmnaven trisSItesa i doSOLlor.

OSIee. OMImaaa! Som la LAmveu que vol criSIdar.
Oee. OMImaaa! Des del LAmcim del pic més SIalt.
Oee. OMImaaa! Som la LAmveu que vol canSItar.
Oee. OMImaaa! La torLAmnada dels d'aSIbans.

MIm LAm SI MIm LAm SI
MIm LAm SI MIm LAm SI MIm

Però de cop van senSItir meloSOLdies d'aREbans
que ofeLAmgaven les SIpors i els enMImganys,
i es van mirar i un deSIsig amaSOLgat va esclaREtar
i va encaLAmllar trepitSIjant el pasMImsat.

OSIee. OMImaaa! Som la LAmveu que vol criSIdar.
Oee. OMImaaa! Des del LAmcim del pic més SIalt.
Oee. OMImaaa! Som la LAmveu que vol canSItar.
Oee. OMImaaa! La torLAmnada dels d'aSIbans.

I MImd'ençà del moSIment els esSOLtranys i la REgent
van llenLAmçar les miSIsèries al MImtren.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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