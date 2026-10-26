Intro: MIm SI MIm SI x2



MIm Diuen que en SI mig de la MIm Rússia hiver SI nal,

MIm tot just fa SI un segle MIm al cor d'una SI vall.

LAm Di MIm uen SI que temps en MIm llà

hi ha qui sen SI tia MIm un trist fil musi SI cal.



MIm Diu que ve SI nia de MIm lluny d'un va SI gó

MIm jurant per SI déu que resa MIm va els te SI mors.

LAm Di MIm uen SI que van tro MIm bar

l'antiga SI banda del Trans MIm siberi SI à.



MIm LAm SI MIm LAm SI

MIm LAm SI MIm LAm SI MIm



Fred, lluny d'a SI quí, un va SOL gó fa molt RE temps

vigi LAm lat per la SI lluna d'o MIm rient,

viatgers i se SI nyors merca SOL ders d'il·lu RE sions

tragi LAm naven tris SI tesa i do SOL lor.



O SI ee. O MIm aaa! Som la LAm veu que vol cri SI dar.

Oee. O MIm aaa! Des del LAm cim del pic més SI alt.

Oee. O MIm aaa! Som la LAm veu que vol can SI tar.

Oee. O MIm aaa! La tor LAm nada dels d'a SI bans.



MIm LAm SI MIm LAm SI

MIm LAm SI MIm LAm SI MIm



Però de cop van sen SI tir melo SOL dies d'a RE bans

que ofe LAm gaven les SI pors i els en MIm ganys,

i es van mirar i un de SI sig ama SOL gat va escla RE tar

i va enca LAm llar trepit SI jant el pas MIm sat.



O SI ee. O MIm aaa! Som la LAm veu que vol cri SI dar.

Oee. O MIm aaa! Des del LAm cim del pic més SI alt.

Oee. O MIm aaa! Som la LAm veu que vol can SI tar.

Oee. O MIm aaa! La tor LAm nada dels d'a SI bans.



I MIm d'ençà del mo SI ment els es SOL tranys i la RE gent

van llen LAm çar les mi SI sèries al MIm tren.