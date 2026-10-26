Intro:
MIm SI MIm SI x2 MImDiuen que en SImig de la MImRússia hiver SInal, MImtot just fa SIun segle MImal cor d'una SIvall. LAmDi MImuen SIque temps en MImllà
hi ha qui sen
SItia MImun trist fil musi SIcal. MImDiu que ve SInia de MImlluny d'un va SIgó MImjurant per SIdéu que resa MImva els te SImors. LAmDi MImuen SIque van tro MImbar
l'antiga
SIbanda del Trans MImsiberi SIà. MIm LAm SI MIm LAm SI MIm LAm SI MIm LAm SI MIm
Fred, lluny d'a
SIquí, un va SOLgó fa molt REtemps
vigi
LAmlat per la SIlluna d'o MImrient,
viatgers i se
SInyors merca SOLders d'il·lu REsions
tragi
LAmnaven tris SItesa i do SOLlor.
O
SIee. O MImaaa! Som la LAmveu que vol cri SIdar.
Oee. O
MImaaa! Des del LAmcim del pic més SIalt.
Oee. O
MImaaa! Som la LAmveu que vol can SItar.
Oee. O
MImaaa! La tor LAmnada dels d'a SIbans. MIm LAm SI MIm LAm SI MIm LAm SI MIm LAm SI MIm
Però de cop van sen
SItir melo SOLdies d'a REbans
que ofe
LAmgaven les SIpors i els en MImganys,
i es van mirar i un de
SIsig ama SOLgat va escla REtar
i va enca
LAmllar trepit SIjant el pas MImsat.
O
SIee. O MImaaa! Som la LAmveu que vol cri SIdar.
Oee. O
MImaaa! Des del LAmcim del pic més SIalt.
Oee. O
MImaaa! Som la LAmveu que vol can SItar.
Oee. O
MImaaa! La tor LAmnada dels d'a SIbans.
I
MImd'ençà del mo SIment els es SOLtranys i la REgent
van llen
LAmçar les mi SIsèries al MImtren.
hi ha qui sen
l'antiga
Fred, lluny d'a
vigi
viatgers i se
tragi
O
Oee. O
Oee. O
Oee. O
Però de cop van sen
que ofe
i es van mirar i un de
i va enca
O
Oee. O
Oee. O
Oee. O
I
van llen