DOmLa teva LA♭cara és famiMI♭liar, com un reflex en el mirall. DOmDeixa'm LA♭recordar-MI♭te com jo vull, deixa'm. DOmCom un caLA♭vall ferit corMI♭rent, a cada passa mor el temps. DOmQuan no LA♭vigilin MI♭els palaus, tombem-los.
DOmLA♭MI♭ I ara on anirem, i ara on anirem, i ara on anirem, conta'm. DOmLA♭MI♭ I ara mirarem, i ara mirarem, i ara mirarem lluny.
DOmEra d'espeLA♭rar, la MI♭vida és una trinSI♭xera. DOmTu seràs LA♭una MI♭bala i jo el SI♭punyal.
DOmQui no té LA♭llar no té MI♭carrer, vivim de cara a la paret. DOmLa soLA♭lidariMI♭tat ve dels de baix, de sempre. DOmQui més LA♭vol no té MI♭res, ni decorats, ni or, ni pes. DOmAmb la LA♭certeMI♭sa de saber que ets aquí.
DOmLA♭MI♭ I ara on anirem, i ara on anirem, i ara on anirem, conta'm. DOmLA♭MI♭ I ara mirarem, i ara mirarem, i ara mirarem lluny.
DOmEra d'espeLA♭rar, la MI♭vida és una trinSI♭xera. DOmTu seràs LA♭una MI♭bala i jo el SI♭punyal. DOmDona'm un seLA♭nyal, uMI♭nes ales i un plaSI♭neta. DOmTu seràs LA♭el prinMI♭cipi i jo el SI♭final.
DOmDona'm un LA♭últim seMI♭nyal. DOmGuardaré el reLA♭cord fins al fiMI♭nal. DOmDona'm un LA♭últim seMI♭nyal. DOmGuardaré el reLA♭cord fins al fiMI♭nal. DOmDona'm un LA♭últim seMI♭nyal. DOmGuardaré el reLA♭cord fins al fiMI♭nal. DOmDona'm un LA♭últim seMI♭nyal. DOmGuardaré el reLA♭cord fins al fiMI♭nal.
DOmEra d'espeLA♭rar, la MI♭vida és una trinSI♭xera. DOmTu seràs LA♭una MI♭bala i jo el SI♭punyal. DOmDona'm un seLA♭nyal, uMI♭nes ales i un plaSI♭neta. DOmTu seràs LA♭el prinMI♭cipi i jo el SI♭final.
DOmAmb els fanLA♭tasmes parlaMI♭rem i ara no caSI♭llem, i ara no callem. DOmLa primaLA♭vera als nostres MI♭peus, SI♭ i ara ballarem, i ara ballarem.
DOmDona'm un LA♭últim seMI♭nyal. SI♭ DOmGuardaré el reLA♭cord fins al fiMI♭nal. SI♭