La trinxera (Acords)

La teva cara és familiar, com un reflex en el mirall

Acords Acords
Smoking Souls
smoking souls translucid
smoking souls translucid
DOm LA♭ MI♭ x2

DOmLa teva LA♭cara és famiMI♭liar, com un reflex en el mirall.
DOmDeixa'm LA♭recordar-MI♭te com jo vull, deixa'm.
DOmCom un caLA♭vall ferit corMI♭rent, a cada passa mor el temps.
DOmQuan no LA♭vigilin MI♭els palaus, tombem-los.

DOm LA♭ MI♭ I ara on anirem, i ara on anirem, i ara on anirem, conta'm.
DOm LA♭ MI♭ I ara mirarem, i ara mirarem, i ara mirarem lluny.

DOmEra d'espeLA♭rar, la MI♭vida és una trinSI♭xera.
DOmTu seràs LA♭una MI♭bala i jo el SI♭punyal.

DOmQui no té LA♭llar no té MI♭carrer, vivim de cara a la paret.
DOmLa soLA♭lidariMI♭tat ve dels de baix, de sempre.
DOmQui més LA♭vol no té MI♭res, ni decorats, ni or, ni pes.
DOmAmb la LA♭certeMI♭sa de saber que ets aquí.

DOm LA♭ MI♭ I ara on anirem, i ara on anirem, i ara on anirem, conta'm.
DOm LA♭ MI♭ I ara mirarem, i ara mirarem, i ara mirarem lluny.

DOmEra d'espeLA♭rar, la MI♭vida és una trinSI♭xera.
DOmTu seràs LA♭una MI♭bala i jo el SI♭punyal.
DOmDona'm un seLA♭nyal, uMI♭nes ales i un plaSI♭neta.
DOmTu seràs LA♭el prinMI♭cipi i jo el SI♭final.

DOmDona'm un LA♭últim seMI♭nyal.
DOmGuardaré el reLA♭cord fins al fiMI♭nal.
DOmDona'm un LA♭últim seMI♭nyal.
DOmGuardaré el reLA♭cord fins al fiMI♭nal.
DOmDona'm un LA♭últim seMI♭nyal.
DOmGuardaré el reLA♭cord fins al fiMI♭nal.
DOmDona'm un LA♭últim seMI♭nyal.
DOmGuardaré el reLA♭cord fins al fiMI♭nal.

DOmEra d'espeLA♭rar, la MI♭vida és una trinSI♭xera.
DOmTu seràs LA♭una MI♭bala i jo el SI♭punyal.
DOmDona'm un seLA♭nyal, uMI♭nes ales i un plaSI♭neta.
DOmTu seràs LA♭el prinMI♭cipi i jo el SI♭final.

DOmAmb els fanLA♭tasmes parlaMI♭rem
i ara no caSI♭llem, i ara no callem.
DOmLa primaLA♭vera als nostres MI♭peus,
SI♭ i ara ballarem, i ara ballarem.

DOmDona'm un LA♭últim seMI♭nyal. SI♭
DOmGuardaré el reLA♭cord fins al fiMI♭nal. SI♭

DOm MI♭ FAm
DOm FAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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