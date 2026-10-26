Intro:
DO#m SOL#m LA MI x2 DO#mHi ha un SOL#mindret, LAal fons d'una MIvall, DO#mon la gent SOL#msap viure LAen pau. S'aixe MIquen DO#mal matí a veure sortir el SOL#msol i donen gràci LAes al dia que està a punt de comen MIçar, DO#mi en arribar la nit, abans SOL#md'anar a dormir, donen LAgràcies a la vida per allò que els ha do MInat. LAI els MI→ DO#mnens són SIéssers espe LAcials, te MInen les SIclaus LAi, si MI→ DO#mvols, t'o SIbren el para LAdís que es MIguarden SIdins. DO#mHan a SOL#mprès LAque no estan MIsols, DO#mformen part, SOL#mpart d'un LAsol cos que val la pe MIna DO#mdescobrir, que val la pe SOL#mna assabo LArir les coses més senzilles que fan dolls el cami MInar. DO#mI no els fa por morir, for SOL#mma part del seu LAcamí, com una nova pàgina per escriure el seu de MImà. LAI els MI→ DO#mnens són SIéssers espe LAcials, te MInen les SIclaus LAi, si MI→ DO#mvols, t'o SIbren el para LAdís que es MIguarden SIdins. DO#m SOL#m LA MI x2
Han après a cul
DO#mtivar de fer tots els seus SOL#mcamps
i demanen a la
LAlluna que acompanyi el seu sem MIbrat.
I han après a in
DO#mterpretar com és millor avan SOL#mçar
i uneixen els
LAseus ritmes en un sol bate MIgar. LAI els MI→ DO#mnens són SIéssers espe LAcials, te MInen les SIclaus LAi, si MI→ DO#mvols, t'o SIbren el para LAdís que es MIguarden SIdins. LAI els MI→ DO#mnens són SIéssers espe LAcials, te MInen les SIclaus LAi, si MI→ DO#mvols, t'o SIbren el para LAdís que es MIguarden SIdins. LAI els MI→ DO#mnens són SIéssers espe LAcials, te MInen les SIclaus LAi, si MI→ DO#mvols, t'o SIbren el para LAdís que es MIguarden SIdins. LA
Han après a cul
i demanen a la
I han après a in
i uneixen els