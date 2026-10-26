La vall d'artigues (Acords)

Hi ha un indret, al fons d'una vall

Acords Acords
Gossos
gossos batecs
gossos batecs
Intro: DO#m SOL#m LA MI x2

DO#mHi ha un SOL#mindret,LAal fons d'una MIvall,
DO#mon la gent SOL#msap viure LAen pau. S'aixeMIquen
DO#mal matí a veure sortir el SOL#msol i donen gràciLAes al dia que està a punt de comenMIçar,
DO#mi en arribar la nit, abans SOL#md'anar a dormir, donen LAgràcies a la vida per allò que els ha doMInat.

LAI els MI→DO#mnens són SIéssers espeLAcials, teMInen les SIclaus
LAi, si MI→DO#mvols, t'oSIbren el paraLAdís que es MIguarden SIdins.

DO#mHan aSOL#mprès LAque no estan MIsols,
DO#mformen part, SOL#mpart d'un LAsol cos que val la peMIna
DO#mdescobrir, que val la peSOL#mna assaboLArir les coses més senzilles que fan dolls el camiMInar.
DO#mI no els fa por morir, forSOL#mma part del seu LAcamí, com una nova pàgina per escriure el seu deMImà.

LAI els MI→DO#mnens són SIéssers espeLAcials, teMInen les SIclaus
LAi, si MI→DO#mvols, t'oSIbren el paraLAdís que es MIguarden SIdins.

DO#m SOL#m LA MI x2

Han après a culDO#mtivar de fer tots els seus SOL#mcamps
i demanen a la LAlluna que acompanyi el seu semMIbrat.
I han après a inDO#mterpretar com és millor avanSOL#mçar
i uneixen els LAseus ritmes en un sol bateMIgar.

LAI els MI→DO#mnens són SIéssers espeLAcials, teMInen les SIclaus
LAi, si MI→DO#mvols, t'oSIbren el paraLAdís que es MIguarden SIdins.
LAI els MI→DO#mnens són SIéssers espeLAcials, teMInen les SIclaus
LAi, si MI→DO#mvols, t'oSIbren el paraLAdís que es MIguarden SIdins.
LAI els MI→DO#mnens són SIéssers espeLAcials, teMInen les SIclaus
LAi, si MI→DO#mvols, t'oSIbren el paraLAdís que es MIguarden SIdins.

LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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