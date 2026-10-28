RE♭ SI♭m SOL♭ FA
RE♭ClaSI♭mva'l fins que SOL♭senFAtis nuca amb puny,
RE♭sagSI♭mna'l SOL♭fins FAque sigui sec.
RE♭ SI♭m SOL♭ FA
RE♭Sent SI♭mel seu aSOL♭lè FAplantant-nos setge
RE♭la SI♭mjustíSOL♭cia FApermanent.
N'hi ha que no van LAmsols, que no tenen fi,
REmenDOfronten el seu buit,
FAtroLAmben el consol d'un pes lleuger,
REmla DOvella fe que sempre hi és.
RE♭ SI♭m SOL♭ FA
RE♭El SI♭mterra s'esquinSOL♭ça sota FAels peus,
RE♭no SI♭mhi ha SOL♭temps FAper res,
RE♭ SI♭m SOL♭ FA
RE♭i SI♭muna submissiSOL♭ó que no t'enFAcaixa,
RE♭sents SI♭mque et SOL♭va FAfent vell.
N'hi ha que no van LAmsols, que no tenen fi,
REmenDOfronten el seu buit,
FAtroLAmben el consol d'un pes lleuger,
FA LAm
REmla DOvella fe que sempre hi és.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.