La veu trencada (Acords)

Transitar de nou trajectes prohibits

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda la polseguera
la gossa sorda la polseguera
REm→ DO→ SI♭
REm DO SI♭
FA REm LA
REm DO SI♭
FA REm LA

REmTransitar de nou DOtrajectes prohibits,
SI♭som alumnes de la REmnit.
Disposats a ser DOdimoni o botxí,
SI♭víctimes d'aquest veREmrí.
Mira al teu DOvoltant i digues
SI♭quina és la veritat que ens fa seREmguir.
Tot és ara DOi és possible.
SI♭Trenca el ferREmro.

Jo seDOré un SI♭més FAamb la REmveu trenLAcada,
REmjo seDOré un SI♭més FAamb la REmveu trenLAcada.

REm DO SI♭
FA REm LA
REm DO SI♭
FA REm LA x2

REmTransitar de nou DOtrajectes prohibits
SI♭quan l'atac és la deREmfensa.
Des de la distànciDOa apunte amb el dit,
SI♭transformant la reaREmlitat.
L'impacte és DOinevitable
SI♭si mesure el temps amb els REmsospirs.
L'objectiu és DOfer-los caure.
SI♭Trenca el REmferro.

Jo seDOré un SI♭més FAamb la REmveu trenLAcada,
REmjo seDOré un SI♭més FAamb la REmveu trenLAcada.

REm DO→ REm x4

REmCops de puny,
REmcauen els grans.
REmUn cicle que acaba en tongo.
REmNi un paper, ni una veritat,
REmni principi, ni final.
REmS'ha imposat la norma
DOi la llei serà la SI♭trampa.
Tinta i FAcarn, REmtinta i LAfum.

REmJo seDOré un SI♭més FAamb la REmveu trenLAcada,
REmjo seDOré un SI♭més FAamb la REmveu trenLAcada.

REm DO SI♭
FA REm LA
REm DO SI♭
FA REm LA x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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