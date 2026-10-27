REmTransitar de nou DOtrajectes prohibits, SI♭som alumnes de la REmnit. Disposats a ser DOdimoni o botxí, SI♭víctimes d'aquest veREmrí. Mira al teu DOvoltant i digues SI♭quina és la veritat que ens fa seREmguir. Tot és ara DOi és possible. SI♭Trenca el ferREmro.
Jo seDOré un SI♭més FAamb la REmveu trenLAcada, REmjo seDOré un SI♭més FAamb la REmveu trenLAcada.
REmDOSI♭ FAREmLA REmDOSI♭ FAREmLA x2
REmTransitar de nou DOtrajectes prohibits SI♭quan l'atac és la deREmfensa. Des de la distànciDOa apunte amb el dit, SI♭transformant la reaREmlitat. L'impacte és DOinevitable SI♭si mesure el temps amb els REmsospirs. L'objectiu és DOfer-los caure. SI♭Trenca el REmferro.
Jo seDOré un SI♭més FAamb la REmveu trenLAcada, REmjo seDOré un SI♭més FAamb la REmveu trenLAcada.
REmDO→REm x4
REmCops de puny, REmcauen els grans. REmUn cicle que acaba en tongo. REmNi un paper, ni una veritat, REmni principi, ni final. REmS'ha imposat la norma DOi la llei serà la SI♭trampa. Tinta i FAcarn, REmtinta i LAfum.
REmJo seDOré un SI♭més FAamb la REmveu trenLAcada, REmjo seDOré un SI♭més FAamb la REmveu trenLAcada.