La Via (Acords)

Hi ha el somni del xiquet que dorm al braç

Acords Acords
Pepet i Marieta
Hi ha el REsomni del xiSIm→quet que LA→dorm al REbraç, SIm→ LA
la maREre que li doSIm→na LA→de maREmar, SIm→ LA
i el vell REque just baixava SIm→a comLA→prar el REpa, SIm→ LA
que s'ha troREbat la via SIm→i s'hi LA→ha queREdat. SIm→ LA

El REjove, amb tot SOLa guanyar
i SImres a perdre, LAper cridar:
REIn… Inde… InSIm→depenLA→dènREcia!

SIm→ LA→

La REtxatxa que li SIm→pega LA→per baREllar SIm→ LA
seREguint la batucaSIm→da aquí LA→i aREllà, SIm→ LA
i REaquell enteraSIm→dillo que LA→ho sap REtot, SIm→ LA
que REbeu birra del SIm→paki LA→de la REsort. SIm→ LA

I desSOLprés diran RE→que si només LA→érem quatre SOLgats,
tot un RE→poble clamant LA→per la lliberSOLtat,
i al SImdiari tot són containers creLAmats.

Qui REvulgui jugar que s'aLAgafi de la mà,
qui REvulgui cridar que s'aLAgafi de la mà,
qui REvulgui lluitar que s'aLAgafi de la mà.
Tots REjunts! Uooh! SIm→OLA→oh! Tots REjunts! UoSIm→oh! OLAoh!

Hi ha REpancartes catSIm→xondes, LA→crits i RE→SIm→balls, LA
sardaREnes, casteSIm→llers, dracs LA→i taRE→SIm→bals, LA
i el REclímax enerSIm→gètic LA→que se RE→SIm→sent LA
quan se REposa d'aSIm→cord toLA→ta la RE→SIm→gent. LA

I desSOLprés diran RE→que si només LA→érem quatre SOLgats,
tot un RE→poble clamant LA→per la lliberSOLtat,
i al SImdiari tot són containers creLAmats.

Tots REjunts! Uooh! SIm→OLA→oh! Ben REjunts! Uooh! SIm→OLAoh!
Mai REres no ens SIm→poLA→drà tòrREcer si esSIm→tem LAjunts.
Tots REjunts! Uooh! SIm→OLA→oh!

Qui REvulgui jugar que s'aLAgafi de la mà,
qui REvulgui cridar que s'aLAgafi de la mà,
qui REvulgui lluitar que s'aLAgafi de la mà.
Tots REjunts! Uooh! SIm→OLA→oh!

Qui REvulgui juDO#mgar,
qui SImvulgui lluiLAtar,
qui REvulgui jugar que s'aLAgafi de la mà,
qui REvulgui lluitar que s'aLAgafi de la mà.
Tots REjunts! Uooh! SIm→OLA→oh! Tots REjunts! UoSIm→oh! OLAoh!
Tots REjunts! Uooh! SIm→OLA→oh! Tots REjunts! UoSIm→oh! OLAoh!
Tots REjunts.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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