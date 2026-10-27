Hi ha el
REsomni del xi SIm→quet que LA→dorm al REbraç, SIm→ LA
la ma
REre que li do SIm→na LA→de ma REmar, SIm→ LA
i el vell
REque just baixava SIm→a com LA→prar el REpa, SIm→ LA
que s'ha tro
REbat la via SIm→i s'hi LA→ha que REdat. SIm→ LA
El
REjove, amb tot SOLa guanyar
i
SImres a perdre, LAper cridar: REIn… Inde… In SIm→depen LA→dèn REcia! SIm→ LA→
La
REtxatxa que li SIm→pega LA→per ba REllar SIm→ LA
se
REguint la batuca SIm→da aquí LA→i a REllà, SIm→ LA
i
REaquell entera SIm→dillo que LA→ho sap REtot, SIm→ LA
que
REbeu birra del SIm→paki LA→de la REsort. SIm→ LA
I des
SOLprés diran RE→que si només LA→érem quatre SOLgats,
tot un
RE→poble clamant LA→per la lliber SOLtat,
i al
SImdiari tot són containers cre LAmats.
Qui
REvulgui jugar que s'a LAgafi de la mà,
qui
REvulgui cridar que s'a LAgafi de la mà,
qui
REvulgui lluitar que s'a LAgafi de la mà.
Tots
REjunts! Uooh! SIm→O LA→oh! Tots REjunts! Uo SIm→oh! O LAoh!
Hi ha
REpancartes cat SIm→xondes, LA→crits i RE→ SIm→balls, LA
sarda
REnes, caste SIm→llers, dracs LA→i ta RE→ SIm→bals, LA
i el
REclímax ener SIm→gètic LA→que se RE→ SIm→sent LA
quan se
REposa d'a SIm→cord to LA→ta la RE→ SIm→gent. LA
I des
SOLprés diran RE→que si només LA→érem quatre SOLgats,
tot un
RE→poble clamant LA→per la lliber SOLtat,
i al
SImdiari tot són containers cre LAmats.
Tots
REjunts! Uooh! SIm→O LA→oh! Ben REjunts! Uooh! SIm→O LAoh!
Mai
REres no ens SIm→po LA→drà tòr REcer si es SIm→tem LAjunts.
Tots
REjunts! Uooh! SIm→O LA→oh!
Qui
REvulgui jugar que s'a LAgafi de la mà,
qui
REvulgui cridar que s'a LAgafi de la mà,
qui
REvulgui lluitar que s'a LAgafi de la mà.
Tots
REjunts! Uooh! SIm→O LA→oh!
Qui
REvulgui ju DO#mgar,
qui
SImvulgui llui LAtar,
qui
REvulgui jugar que s'a LAgafi de la mà,
qui
REvulgui lluitar que s'a LAgafi de la mà.
Tots
REjunts! Uooh! SIm→O LA→oh! Tots REjunts! Uo SIm→oh! O LAoh!
Tots
REjunts! Uooh! SIm→O LA→oh! Tots REjunts! Uo SIm→oh! O LAoh!
Tots
REjunts.
la ma
i el vell
que s'ha tro
El
i
La
se
i
que
I des
tot un
i al
Qui
qui
qui
Tots
Hi ha
sarda
i el
quan se
I des
tot un
i al
Tots
Mai
Tots
Qui
qui
qui
Tots
Qui
qui
qui
qui
Tots
Tots
Tots