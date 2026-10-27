DO DOsus4→ DO MIm FA DO→ SOL
DODigue’m tal com ets, que ara MImtinc el món sencer
per entreFAgar-te’l a tu. No em cansaDO→ré d’estar amb SOLtu.
DOSoc el que tu vols, ara sé MImque t’ho dono tot.
Ja no puc FAcontinuar si no et sento DO→al meu costat. DeSOLmà...
DO DOsus4→ DO MIm FA DO→ SOL x2
DODeixa’m ser per tu un deMImsig, una virtut.
Tot el temps FAque he perdut, el recupeDO→ro estant amb SOLtu.
DODeixa’m redimir els pecats MImque no et puc dir.
Ara sé FAque no hi ha res si no et DO→tinc al meu cosSOLtat.
FADemà. No hi DOha demà si tu te’n vas.
LAmDemà, SOLdemà, deFAmà.
No DOhi ha demà si tu te’n SOL/SIvas.
LAmDemà, SOLdemà, deDOmà,
deFAmà... DOdeSOL→LAmmà...
FA DO SOL LAm x2
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