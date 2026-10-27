En este cas faràs
SOL♭mbé
de seguir el consell del teu
MImetge i no patir.
Probable
RE♭ment, trobi alguna medi REcina
per curar el teu males
MItar.
L’has enga
SOL♭mnyat
i li has fet creure que
MItenies mal de cap,
però
RE♭amb quatre aspi RErines
no s’arregla un cor tren
MIcat.
No t’escol
SOL♭mtes
els consells dels
MIteus amics.
Sincera
RE♭ment, no crec que, estant-te a REcasa,
t’acabis trobant més
MIbé.
M’has enga
SOL♭mnyat
i m’has fet creure que
MItenies mal de cap,
però
RE♭amb quatre aspi RErines
no s’arregla un cor tren
MIcat. LAViu la vida al meu cos RE♭tat,
regala’m una
REoportuni MItat. LAViu la vida al meu cos RE♭tat,
t’he dibuixat som
REriures d’ama MIgat. LAViu la vida al meu cos RE♭tat,
agafa’m de la mà, co
REmencem a viat MIjar. LAViu la vida al meu cos RE♭tat,
coneix el que és es
REtimar de veri MItat. SOL♭m MI RE♭m RE x2
de seguir el consell del teu
Probable
per curar el teu males
L’has enga
i li has fet creure que
però
no s’arregla un cor tren
No t’escol
els consells dels
Sincera
t’acabis trobant més
M’has enga
i m’has fet creure que
però
no s’arregla un cor tren
regala’m una
t’he dibuixat som
agafa’m de la mà, co
coneix el que és es