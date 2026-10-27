La vida al teu costat (Acords)

En este cas faràs bé

Acords Acords
Xeic!
xeic batecs
xeic batecs
En este cas faràs SOL♭m
de seguir el consell del teu MImetge i no patir.
ProbableRE♭ment, trobi alguna mediREcina
per curar el teu malesMItar.

L’has engaSOL♭mnyat
i li has fet creure que MItenies mal de cap,
però RE♭amb quatre aspiRErines
no s’arregla un cor trenMIcat.

No t’escolSOL♭mtes
els consells dels MIteus amics.
SinceraRE♭ment, no crec que, estant-te a REcasa,
t’acabis trobant més MIbé.

M’has engaSOL♭mnyat
i m’has fet creure que MItenies mal de cap,
però RE♭amb quatre aspiRErines
no s’arregla un cor trenMIcat.

LAViu la vida al meu cosRE♭tat,
regala’m una REoportuniMItat.

LAViu la vida al meu cosRE♭tat,
t’he dibuixat somREriures d’amaMIgat.

LAViu la vida al meu cosRE♭tat,
agafa’m de la mà, coREmencem a viatMIjar.

LAViu la vida al meu cosRE♭tat,
coneix el que és esREtimar de veriMItat.

SOL♭m MI RE♭m RE x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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