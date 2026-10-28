MImEl SIm7seu pare era un vell gat gordo i coix LAm7i sa SIm7mare, una gata de carrer. MImI SIm7ell va néixer una nit sota la pluja, LAm7però SIm7sa mare morí al part MImi SIm7el seu pare, d'un infart, LAm7i va SIm7quedar abandonat pel mig dels prats. MImMoSIm7riria de gana, moriria congelat, LAm7però sort SIm7que era un gat i tenia set vides.
MImNo SIm7tenia ni pares ni un amic LAm7ni un SIm7padrí de família que el cuidés, MImi SIm7així, solitari, justet amb uns dies de vida, LAm7va arrosSIm7segar el cos per un camí per la ciutat. MImPeSIm7rò va ser en creuar una carretera LAm7que un caSIm7mió va i l'atropella en un pas zebra, MImpeSIm7rò sort que era un gat i tenia set vides.
MImI SIm7va sentir-se deprimit, dèbil, agobiat, LAm7tan esSIm7clafat sota el camió. MImVeSIm7ia que no podia, que no podia respirar, LAm7però SIm7per res la vida no volia deixar. MImFeSIm7rit i amb la por a la mort, LAm7va seguir SIm7una nena i la nena el va agafar. MImVa SIm7acollir-lo en braços, va posar-li un nom ridícul, LAm7se l'endugué SIm7a casa seva i va mostrar-lo a la família, MImpeSIm7rò un pare sense escrúpols que l'agafa per l'esquena LAm7i, mentre SIm7renyava la nena, el va tirar per la finestra, MImpeSIm7rò sort que era un gat i tenia set vides.
MImSet SIm7pisos de caiguda i quedà viu sobre l'acera, LAm7rebentat SIm7i destrossat, però hi ha més vides que l'esperen, MImhi SIm7ha vida, hi ha vida. LAm7Però aSIm7conseguí aixecar-se, aconseguí caminar, MImaSIm7conseguí creuar la ciutat fins al port LAm7i va SIm7veure el mar i va veure un peix. MImVa SIm7acostar-se al moll, però va relliscar LAm7i va SIm7caure a l'aigua, va sentir-se perdut. MImHo SIm7tenia clar: moriria ofegat, LAm7però sort SIm7que era un gat i tenia set vides.
MImESIm7ra patètic veure com s'enganxava a la vida LAm7xapoteSIm7jant cap a un barco que es llargava mar endintre, MImi SIm7aconseguí pujar-s'hi, mig ofegat, mort de pena. LAm7Va passar SIm7tota la infància dintre d'un vaixell de pesca. MImSet SIm7mesos després, va desembarcar LAm7en una SIm7terra estranya, apocalíptica i ingrata: MImles SIm7cases mig destruïdes de gent morta o bé matant-se LAm7i un merSIm7der de crits histèrics de terrors i focs i nervis. MImI SIm7de cop una bomba li va petar sota els peus LAm7i va sorSIm7tir volant pels aires despedint-se de la vida, MImpeSIm7rò sort que era un gat i tenia set vides.
MImI SIm7en aquell país de merda hi havia guerra, hi havia guerra, LAm7i on reiSIm7na la violència, t'acribillen per la jeta. MImEl SIm7cos ple de metralla, que es moria, que es moria, LAm7quan va esdeSIm7venir un prodigi que ell no hagués esperat mai: MImuSIm7na gata preciosa i piadosa el recollí, LAm7i amb el temps SIm7i unes carícies va curar-li les ferides, MImi SIm7es tirà follant els dies que passà en convalescència. LAm7Però la gaSIm7teta ocultava que estimava un altre gat. MImQuè SIm7dic, un gat? Si allò era un tigre, LAm7que ho va desSIm7cobrir un mal dia, va jurar que els mataria. MImAiSIm7xò era un lio de faldilles, LAm7però sort SIm7que era un gat i tenia set vides.
MImISIm7magineu aquella bèstia, una espècie de legionari, LAm7reclamant SIm7com a venjança lenta mort pels dos amants. MImLa SIm7gata quedà morta, desgarrada a esgarrapades, LAm7i ell de SIm7què sino s'escapa perseguit com una rata. MImVan SIm7acabar-se els tiros i eren temps de pau, LAm7de pau, peSIm7rò misèria de penes i gana. MImI SIm7un dia el gat tornà a sentir que el seu cos levitava, LAm7que el seu SIm7cos desafiava tota llei de gravetat. MImPer SIm7les potes l'agafaven i del terra l'aixecaven, LAm7i una veu SIm7il·lusionada que el mirava i exclamava. MImYuSIm7júúú! Família, avui per dinar tenim gat a la brasa. LAm7Però sort SIm7que era un gat i tenia set vides.
MImVa SIm7sortir per poter de miracle que no el pesquen, LAm7que no aSIm7caba com un plat de subsistència. MImA SIm7la postguerra hi ha gana, hi ha gana. LAm7Havien pasSIm7sat set vides, però el gatet mai no es moria. MImLa SIm7veritat, no comprenia la gràcia d'aquesta vida. LAm7I ara SIm7tan sols s'arrastrava, sols errava, sols vagava. MImASIm7ra era un vell gatot de merda despreciat per tot el món, LAm7que era SIm7el pot de les hòsties, que és que estava cremat. MImPeSIm7rò, hòstia puta! Quina vida més perra que tenia! LAm7I per desSIm7gràcia era un gat i tenia set vides.