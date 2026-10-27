La vida d'una fulla (Acords)

Quan el vent va bufar

Acords Acords
Pulpopop
pulpopop unamentlentaeminentalimentalentenimentilamenta com
pulpopop unamentlentaeminentalimentalentenimentilamenta com
Quan el SOLvent va bufar,
d’aquell REarbre va caure
una DOllàgrima de paREper.

I eixa SOLfulla d’amor
per la NoREguera baixà
naveDOgant com un RErai.

Va baiMImxant
per l’esDOquena
d’una deFA#messa
d’aiSI7gua.
GeMImgant,
DOduu cabeREllera
SI7/RE#d’aigua.

El seu MImrumb
seDOgueix sense RElleis,
riu aSI7vall.
El seu MImrumb
aDOvança sens RElleis
cap al SI7/RE#mar.

MImDel Segre l’Ebre,
DOde Ses SaRElines
MImals Afacs.

Quan en lo SOLdelta arribà,
quedà REtravat al sargall,
però el DOiaio Agustí
la pesREcà.

I enSOLcabat, ja al port,
a un xiREquet que xalava agraDOnant,
li regaRElà.

MalMImgrat l’esDOgambi de la mar,
el FA#mfar s’encengué, duia mig seSI7gle apagat.
MalMImgrat l’esDOgambi de la mar,
el REFar de la Banya per SI7/RE#fi s’encengué.

El MImfar s’encenDOgué,
duia mig segle apaREgat,
i ara RE7de nou.

RoSOLmandrà encès,
REja mai més apagat.
DORomandrà encès,
REsempre més.

MImEncendrà
l’esDOquena
d’una FA#mdeessa
SI7d’aigua.

GeMImgant,
DOduu cabeREllera
SI7/RE#d’aigua.

El seu MImrumb
seDOgueix sense FA#mllei,
riu aSI7vall.

El MImseu rumb
aDOvança sens lleis RE
cap al SI7/RE#mar.

MImUoo DOuoh! FA#m SI7
MImUoo DOuoh! FA#m DO#7
FA#mUoo REuoh! SOL#m DO#7
FA#mUoo REuoh! SOL#m LAm7 RE7

SOL SIm DO RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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