Quan el
SOLvent va bufar,
d’aquell
REarbre va caure
una
DOllàgrima de pa REper.
I eixa
SOLfulla d’amor
per la No
REguera baixà
nave
DOgant com un RErai.
Va bai
MImxant
per l’es
DOquena
d’una de
FA#messa
d’ai
SI7gua.
Ge
MImgant, DOduu cabe REllera SI7/ RE#d’aigua.
El seu
MImrumb
se
DOgueix sense RElleis,
riu a
SI7vall.
El seu
MImrumb
a
DOvança sens RElleis
cap al
SI7/ RE#mar. MImDel Segre l’Ebre, DOde Ses Sa RElines MImals Afacs.
Quan en lo
SOLdelta arribà,
quedà
REtravat al sargall,
però el
DOiaio Agustí
la pes
REcà.
I en
SOLcabat, ja al port,
a un xi
REquet que xalava agra DOnant,
li rega
RElà.
Mal
MImgrat l’es DOgambi de la mar,
el
FA#mfar s’encengué, duia mig se SI7gle apagat.
Mal
MImgrat l’es DOgambi de la mar,
el
REFar de la Banya per SI7/ RE#fi s’encengué.
El
MImfar s’encen DOgué,
duia mig segle apa
REgat,
i ara
RE7de nou.
Ro
SOLmandrà encès, REja mai més apagat. DORomandrà encès, REsempre més. MImEncendrà
l’es
DOquena
d’una
FA#mdeessa SI7d’aigua.
Ge
MImgant, DOduu cabe REllera SI7/ RE#d’aigua.
El seu
MImrumb
se
DOgueix sense FA#mllei,
riu a
SI7vall.
El
MImseu rumb
a
DOvança sens lleis RE
cap al
SI7/ RE#mar. MImUoo DOuoh! FA#m SI7 MImUoo DOuoh! FA#m DO#7 FA#mUoo REuoh! SOL#m DO#7 FA#mUoo REuoh! SOL#m LAm7 RE7 SOL SIm DO RE
d’aquell
una
I eixa
per la No
nave
Va bai
per l’es
d’una de
d’ai
Ge
El seu
se
riu a
El seu
a
cap al
Quan en lo
quedà
però el
la pes
I en
a un xi
li rega
Mal
el
Mal
el
El
duia mig segle apa
i ara
Ro
l’es
d’una
Ge
El seu
se
riu a
El
a
cap al