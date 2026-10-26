La vida és bonica (Acords)

Som dilluns de Pasqua i com cada any

Acords Acords
Els Pets
els pets sol
els pets sol
MISom dilluns de LAPasqua i com cada MIany, LA
MIjo porto LAla mona pel fill MIgran. LA
MINo és igual que alLAtres vegades,
SOL#malgú avui no DO#mserà a taula,
LAperò tothom hi pensa de tant en SItant.

MITres canalles LAcosten de puMIjar; LA
MIningú no perdoLAna, i menys el MIbanc. LA
MIDesprés de la feiLAna a casa,
SOL#mfas neteja a aDO#mquella escala
LAdel bloc on treballa el teu advoSIcat.

I aMIvuitorLAna a SIser disDO#msabte,
SOL#mt'obriran la LAporta: “hola, com SOL#mva?”
Et faràs la LAforta: “t'has apriSOL#mmat”.
El menut preDO#mgunta per què enLAcara
no hi ha el SIpare.

Quan surts MIi LAtornes SIa DO#mcasa,
SOL#mel gust dels seus LAllavis (fins aviSOL#mat)
fa que no t'aLAmaguis: “t'estimo SOL#mtant”.
La vida és boDO#mnica, però a veLAgades
comMIplicaLAda; SItant DO#mse val.

MI LA MI LA

MIEl teu home LAés un tros de MIpa, LA
MIperò com sempre es LAva deixar enreMIdar. LA
MIQuan va sentir LAla condemna,
SOL#mli va caure el DO#mmón a terra.
LAQue llargs es faran aqueixos quatre SIanys!

MILents passen els diLAes, ja és NaMIdal; LA
MIels menuts esLAperen el reMIgal. LA
MIPel carrer la LAgent et mira
SOL#mi et saluden DO#mamb somriures:
LAD'on treus tantes forces per no ploSIrar?

I aMIvuitorLAna a SIser disDO#msabte,
SOL#mt'obriran la LAporta: “hola, com SOL#mva?”
Et faràs la LAforta: “t'has apriSOL#mmat”.
El menut preDO#mgunta per què enLAcara
no hi ha el SIpare.

Quan surts MIi LAtornes SIa DO#mcasa,
SOL#mel gust dels seus LAllavis (fins aviSOL#mat)
fa que no t'aLAmaguis: “t'estimo SOL#mtant”.
La vida és boDO#mnica, però a veLAgades
comMIplicaLAda; SItant DO#mse val.

MI LA MI LA x2
MI LA SOL#m DO#m LA SI

I aMIvuitorLAna a SIser disDO#msabte,
SOL#mt'obriran la LAporta: “hola, com SOL#mva?”
Et faràs la LAforta: “t'has apriSOL#mmat”.
El menut preDO#mgunta per què enLAcara
no hi ha el SIpare.

Quan surts MIi LAtornes SIa DO#mcasa,
SOL#mel gust dels seus LAllavis (fins aviSOL#mat)
fa que no t'aLAmaguis: “t'estimo SOL#mtant”.
La vida és boDO#mnica, però a veLAgades
comMIplicaLAda; SItant DO#mse val.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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