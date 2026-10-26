MISom dilluns de LAPasqua i com cada MIany, LA MIjo porto LAla mona pel fill MIgran. LA MINo és igual que alLAtres vegades, SOL#malgú avui no DO#mserà a taula, LAperò tothom hi pensa de tant en SItant.
MITres canalles LAcosten de puMIjar; LA MIningú no perdoLAna, i menys el MIbanc. LA MIDesprés de la feiLAna a casa, SOL#mfas neteja a aDO#mquella escala LAdel bloc on treballa el teu advoSIcat.
I aMIvuitorLAna a SIser disDO#msabte, SOL#mt'obriran la LAporta: “hola, com SOL#mva?” Et faràs la LAforta: “t'has apriSOL#mmat”. El menut preDO#mgunta per què enLAcara no hi ha el SIpare.
Quan surts MIi LAtornes SIa DO#mcasa, SOL#mel gust dels seus LAllavis (fins aviSOL#mat) fa que no t'aLAmaguis: “t'estimo SOL#mtant”. La vida és boDO#mnica, però a veLAgades comMIplicaLAda; SItant DO#mse val.
MILAMILA
MIEl teu home LAés un tros de MIpa, LA MIperò com sempre es LAva deixar enreMIdar. LA MIQuan va sentir LAla condemna, SOL#mli va caure el DO#mmón a terra. LAQue llargs es faran aqueixos quatre SIanys!
MILents passen els diLAes, ja és NaMIdal; LA MIels menuts esLAperen el reMIgal. LA MIPel carrer la LAgent et mira SOL#mi et saluden DO#mamb somriures: LAD'on treus tantes forces per no ploSIrar?
I aMIvuitorLAna a SIser disDO#msabte, SOL#mt'obriran la LAporta: “hola, com SOL#mva?” Et faràs la LAforta: “t'has apriSOL#mmat”. El menut preDO#mgunta per què enLAcara no hi ha el SIpare.
Quan surts MIi LAtornes SIa DO#mcasa, SOL#mel gust dels seus LAllavis (fins aviSOL#mat) fa que no t'aLAmaguis: “t'estimo SOL#mtant”. La vida és boDO#mnica, però a veLAgades comMIplicaLAda; SItant DO#mse val.
MILAMILA x2 MILASOL#mDO#mLASI
I aMIvuitorLAna a SIser disDO#msabte, SOL#mt'obriran la LAporta: “hola, com SOL#mva?” Et faràs la LAforta: “t'has apriSOL#mmat”. El menut preDO#mgunta per què enLAcara no hi ha el SIpare.
Quan surts MIi LAtornes SIa DO#mcasa, SOL#mel gust dels seus LAllavis (fins aviSOL#mat) fa que no t'aLAmaguis: “t'estimo SOL#mtant”. La vida és boDO#mnica, però a veLAgades comMIplicaLAda; SItant DO#mse val.