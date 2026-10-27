La vida és bonica (Acords)

Do/do9 fa do/do9

Acords Acords
Quart Primera

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SOLm DOm SI♭
LA♭Som dilluns de Pasqua i, com cada any, SI♭
SOLm DOm SI♭
LA♭jo porto la mona pel fill gran. SI♭
SOLm DOm SI♭
LA♭No és igual que altres vegades: SI♭
SOLmalgú avui no serà a DOmtaula, SI♭
LA♭però tothom hi pensa de tant en tant. SI♭

SOLm DOm SI♭
LA♭Tres canalles costen de pujar, SI♭
SOLm DOm SI♭
LA♭ningú no perdona, i menys el banc. SI♭
SOLm DOm SI♭
LA♭Després de la feina a casa, SI♭
SOLmfas neteja a aquella DOmescaSI♭la
LA♭del bloc on treballa el teu advocat. SI♭

MI♭I aLA♭vui SI♭torna a ser disDOmsabte.
SOLmT'obriran la porLA♭ta: «Hola, com va?» SOLm
Et faràs la forta: LA♭«T'has aprimat». SOLm
El menut pregunta per DOmquè encara LA♭
no hi ha el pare. SI♭

MI♭Quan LA♭surts SI♭i tornes a casa, DOm
SOLmel gust dels seus llavis LA♭(fins aviat) SOLm
fa que no t'amaguis: LA♭«T'estimo tant». SOLm
La vida és bonica, però DOma vegades LA♭
MI♭ LA♭ SI♭ DOm
SOLmcomplicada, LA♭tant se val. SOLm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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