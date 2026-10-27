La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Et faràs la forta:
El menut pregunta per
no hi ha el pare.
fa que no t'amaguis:
La vida és bonica, però
La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
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