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La vida és bonica, però complicada (Acords)

Som dilluns de Pasqua i, com cada any

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Els Pets
MI

Som dilluns de LAPasqua i, com cada MIany,
jo porto la LAmona per al fill MIgran.
No és igual que alLAtres vegades,
SOL#malgú avui no seDO#mrà a SItaula,
LAperò tothom hi pensa de tant en SItant.

MITres canalles LAcosten de puMIjar,
ningú no perLAdona, i menys el MIbanc.
Després de la LAfeina a casa
SOL#mfas neteja a DO#maquella esSIcala
LAdel bloc on treballa el teu advoSIcat.

MII avui torna a ser dissabte,
t’obriran la LAporta («hola, com va?»),
et faràs la MIforta («t’has aprimat»),
el menut pregunta per LAquè encara no hi ha SIpare.
Quan surts i torMInes a casa,
el gust dels seus LAllavis («fins aviat»)
fa que no t’aMImaguis («t’estimo tant»).
La vida és boLAnica, però a vegades compliSIcada,
tant se MIval.

El teu home és un LAtros de pa,
però com sempre es va deixar enreMIdar.
Quan va sentir la conLAdemna,
SOL#mli va caure el DO#mmón a SIterra,
LAquè llargs es faran aqueixos quatre SIanys!

MILents passen els LAdies, ja és NaMIdal;
els petits esLAperen el reMIgal.
Pels carrers la LAgent et mira
SOL#mi et saluden DO#mamb somSIriures.
LAD’on treus tantes forces per no ploSIrar?

MII avui torna a ser dissabte,
t’obriran la LAporta («hola, com va?»),
et faràs la MIforta («t’has aprimat»),
el menut pregunta per LAquè encara no hi ha SIpare.
Quan surts i torMInes a casa,
el gust dels seus LAllavis («fins aviat»)
fa que no t’aMImaguis («t’estimo tant»).
La vida és boLAnica, però a vegades compliSIcada,
tant se MIval.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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