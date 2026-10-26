DO#mSi això és la vida, ja no sé
SIsi m'estimo més ser oMIcell
i deixar-me endur pel LAvent.
DO#mO ser un cuc que no entén res
SIi surt a veure el MIsol
quan la pluja s'esvaLAeix.
DO#mSi això és la vida, ja no sé
SIsi vull viure gaire MItemps
en un món on hi ha LAnens.
DO#mTremolant enmig del mar
SIo a un carrer de la ciuMItat
on ningú els ha pregunLAtat
DO#mel nom.
LAI mentrestant aSInem
aplaudint miMIsèries,
esquivant LAl'amor
i ignorant la SImort.
Aplaudint miMIsèries,
esquivant LAl'amor
i ignorant la SImort.
Però potser, amb LAsort,
la vida és més que SIaixò.
Tant de LAbo
la vida voli SImés que el LAcos.
SI LA SI
LASi això és la vida o hi ha molt SImés
i som part de l'uniMIvers
on res desapaLAreix.
DO#mAquí et deixo el meu fragment,
SIuna partícula en preMIsent.
No tinc més i no soc LAmenys.
LAI mentrestant aSInem
aplaudint miMIsèries,
esquivant l'aFA#mmor
i ignorant la SImort.
I ignorant la SImort.
I ignorant la SImort.
Però potser, amb LAsort,
la vida és més que SIaixò.
Tant de LAbo
la vida voli SImés que el LAcos.
LAI ara uns ulls
que ens SIporten lluny,
que ens SIporten lluny
MIde tot.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.