REPlats de tres MIdies per renLAtar, REnits d'amaMInides per soLApar, REhauria MIde dormir, però aFA#mvui les DO#mhores a poc a FA#mpoc perDO#mforen aquest SImllit ple de raREcons per escalMIfar.
REMatins d'aMIbril dalt el terLArat, RErobant la MIwifi del veïLAnat, REomplint el MImòbil amb emoFA#mtiDO#mcones per passar FA#ml'estoDO#mna. Sembla esSImtrany que amb tant REde temps t'enyori MItant.
I ara són les REdotze i dinou i MIsé que no són pas LAhores de desperFA#mtar-te, però la REvida és molt avorMIrida sense el teu LAcos.
RELA x2
RESoc al conMItrol i se'm fa LAtard, REcrec que ara MIem volen regisLAtrar. RENo entenc per MIquè he pitat; seFA#mran les DO#mbotes, però aviat FA#mtanquen DO#mportes, i aquí esSImtic, braços en REcreu i descalMIçat.
I ara són les REdotze i dinou i MIsé que no són pas LAhores de desperFA#mtar-te, però la REvida és molt avorMIrida sense el teu LAcos.
I ara són les REdotze i dinou i MIfora ara plou, peLArò només volia FA#mdir-te que la viREda és molt avorMIrida sense el teu LAcos.