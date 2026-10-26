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La vida és molt avorrida sense el teu cos (Acords)

Plats de tres dies per rentar

Acords Acords
Els Pets
els pets som
els pets som
RE LA x2

REPlats de tres MIdies per renLAtar,
REnits d'amaMInides per soLApar,
REhauria MIde dormir, però aFA#mvui les DO#mhores
a poc a FA#mpoc perDO#mforen aquest SImllit
ple de raREcons per escalMIfar.

REMatins d'aMIbril dalt el terLArat,
RErobant la MIwifi del veïLAnat,
REomplint el MImòbil amb emoFA#mtiDO#mcones
per passar FA#ml'estoDO#mna. Sembla esSImtrany
que amb tant REde temps t'enyori MItant.

I ara són les REdotze i dinou
i MIsé que no són pas LAhores de desperFA#mtar-te,
però la REvida és molt avorMIrida sense el teu LAcos.

RE LA x2

RESoc al conMItrol i se'm fa LAtard,
REcrec que ara MIem volen regisLAtrar.
RENo entenc per MIquè he pitat; seFA#mran les DO#mbotes,
però aviat FA#mtanquen DO#mportes, i aquí esSImtic,
braços en REcreu i descalMIçat.

I ara són les REdotze i dinou
i MIsé que no són pas LAhores de desperFA#mtar-te,
però la REvida és molt avorMIrida sense el teu LAcos.

I ara són les REdotze i dinou
i MIfora ara plou, peLArò només volia FA#mdir-te
que la viREda és molt avorMIrida sense el teu LAcos.

RE LA x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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