La vida moderna dels déus (Acords)

Ben mirat, jo només soc una meitat

Acords Acords
Blaumut
blaumut equilibri
blaumut equilibri
DO#m

DO#mBen mirat, jo només REsoc una meitat,
com el SImpassatger de la FA#mporta del costat.

DO#mVinc de lluny i tinc bitllet REper perdre el nord
i dins SIml’entrepà, una FA#mcarta de record.

LAFins que ens faltin les MIforces,
DO#mfins que el temps no sigui temps,
SImseurem dalt l’oREnada per FA#mveure-hi més bé.

DO#mBen mirat, encara REsoc l’altra meitat
i no hi ha SImpassatger a la FA#mporta del costat.

DO#mVinc de lluny i tinc un REnus al passaport,
i aquest fred SImtan blau ha geFA#mlat la nostra sort.

LAFins que ens faltin les MIforces,
DO#mfins que el temps no sigui temps,
SImseurem dalt l’oREnada per FA#mveure-hi més bé.

LAFins que caigui la MIpoma
DO#mdels pecats de cels tan breus,
SImla vida moREderna dels FA#mdéus.

FA#mNo hi ha subtítols a la platja del tresor,
FA#mel consolat de Disneylàndia
tanca a l’aSImgost i el mar aREbraça espelmes.

FA#mEls soldadets somien terra transversal
FA#ma la columna d’un diari
internacioSImnal que escriu que REno hi ha pressa,
FA#mque al SImcim hi ha REroba estesa.
FA#m

DO#mBen mirat, jo només REsoc una meitat,
com el SImpassatger de la FA#mporta del costat.

LAFins que ens faltin les MIforces,
DO#mfins que el temps no sigui temps,
SImseurem dalt l’oREnada per FA#mveure-hi més bé.

LAFins que caigui la MIpoma
DO#mdels pecats de cels tan breus,
SImla vida moREderna dels FA#mdéus.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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