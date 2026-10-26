DO#m
DO#mBen mirat, jo només REsoc una meitat,
com el SImpassatger de la FA#mporta del costat.
DO#mVinc de lluny i tinc bitllet REper perdre el nord
i dins SIml’entrepà, una FA#mcarta de record.
LAFins que ens faltin les MIforces,
DO#mfins que el temps no sigui temps,
SImseurem dalt l’oREnada per FA#mveure-hi més bé.
DO#mBen mirat, encara REsoc l’altra meitat
i no hi ha SImpassatger a la FA#mporta del costat.
DO#mVinc de lluny i tinc un REnus al passaport,
i aquest fred SImtan blau ha geFA#mlat la nostra sort.
LAFins que ens faltin les MIforces,
DO#mfins que el temps no sigui temps,
SImseurem dalt l’oREnada per FA#mveure-hi més bé.
LAFins que caigui la MIpoma
DO#mdels pecats de cels tan breus,
SImla vida moREderna dels FA#mdéus.
FA#mNo hi ha subtítols a la platja del tresor,
FA#mel consolat de Disneylàndia
tanca a l’aSImgost i el mar aREbraça espelmes.
FA#mEls soldadets somien terra transversal
FA#ma la columna d’un diari
internacioSImnal que escriu que REno hi ha pressa,
FA#mque al SImcim hi ha REroba estesa.
FA#m
DO#mBen mirat, jo només REsoc una meitat,
com el SImpassatger de la FA#mporta del costat.
LAFins que ens faltin les MIforces,
DO#mfins que el temps no sigui temps,
SImseurem dalt l’oREnada per FA#mveure-hi més bé.
LAFins que caigui la MIpoma
DO#mdels pecats de cels tan breus,
SImla vida moREderna dels FA#mdéus.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.