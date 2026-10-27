Intro:
MIm RE x2
Hola, què
MImtal? Tu, com estàs?
Perdona
REsi t'he molestat.
No voldri
MIma fer-me pesat,
però crec que
REaixò t'ho he d'explicar.
M'han
SOLcoronat emperador, tinc MImel control de mil legions,
puc
FA#conquerir el món en un se SIgon.
No cal que diguis res
DOmés, que jo ja no canvia SOLré.
La meva vida és per
LAmfecta, però REtu no l'en SOLtens.
I si no tornes mai
DOmés, doncs mira, a mi ja em va SOLbé,
que ara la vida és per
LAmfecta, no em REfalta de DOres.
Ja veus que
MImno em puc queixar,
no tinc pro
REblemes de moral.
Si em deixes,
MImseguiré explicant.
Són dos mi
REnuts, no et faci pal.
M'he
SOLfet pirata sideral, que MImestà per sobre del bé i del mal.
Si
FA#veus que caic, em tornaré a ai SIxecar.
No cal que diguis res
DOmés, que jo ja no canvia SOLré.
La meva vida és per
LAmfecta, però REtu no l'en SOLtens.
I si no tornes mai
DOmés, doncs mira, a mi ja em va SOLbé,
que ara la vida és per
LAmfecta, no em REfalta de DOres. MIm RE x2
No cal que diguis res
DOmés, que jo ja no canvia SOLré.
La meva vida és per
LAmfecta, però REtu no l'en SOLtens.
I si no tornes mai
DOmés, doncs mira, a mi ja em va SOLbé,
que ara la vida és per
LAmfecta, no em REfalta de DOres.
Només volia tru
LAmcar-te per REdir-te adéu.
Hola, què
Perdona
No voldri
però crec que
M'han
puc
No cal que diguis res
La meva vida és per
I si no tornes mai
que ara la vida és per
Ja veus que
no tinc pro
Si em deixes,
Són dos mi
M'he
Si
No cal que diguis res
La meva vida és per
I si no tornes mai
que ara la vida és per
No cal que diguis res
La meva vida és per
I si no tornes mai
que ara la vida és per
Només volia tru