La vida perfecta (Acords)

Hola, què tal? Tu, com estàs?

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Lexu's
lexu s la vida perfecta
lexu s la vida perfecta
Intro: MIm RE x2

Hola, què MImtal? Tu, com estàs?
Perdona REsi t'he molestat.
No voldriMIma fer-me pesat,
però crec que REaixò t'ho he d'explicar.

M'han SOLcoronat emperador, tinc MImel control de mil legions,
puc FA#conquerir el món en un seSIgon.

No cal que diguis res DOmés, que jo ja no canviaSOLré.
La meva vida és perLAmfecta, però REtu no l'enSOLtens.
I si no tornes mai DOmés, doncs mira, a mi ja em va SOLbé,
que ara la vida és perLAmfecta, no em REfalta de DOres.

Ja veus que MImno em puc queixar,
no tinc proREblemes de moral.
Si em deixes, MImseguiré explicant.
Són dos miREnuts, no et faci pal.

M'he SOLfet pirata sideral, que MImestà per sobre del bé i del mal.
Si FA#veus que caic, em tornaré a aiSIxecar.

No cal que diguis res DOmés, que jo ja no canviaSOLré.
La meva vida és perLAmfecta, però REtu no l'enSOLtens.
I si no tornes mai DOmés, doncs mira, a mi ja em va SOLbé,
que ara la vida és perLAmfecta, no em REfalta de DOres.

MIm RE x2

No cal que diguis res DOmés, que jo ja no canviaSOLré.
La meva vida és perLAmfecta, però REtu no l'enSOLtens.
I si no tornes mai DOmés, doncs mira, a mi ja em va SOLbé,
que ara la vida és perLAmfecta, no em REfalta de DOres.
Només volia truLAmcar-te per REdir-te adéu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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