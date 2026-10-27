Intro: MIm RE x2



Hola, què MIm tal? Tu, com estàs?

Perdona RE si t'he molestat.

No voldri MIm a fer-me pesat,

però crec que RE això t'ho he d'explicar.



M'han SOL coronat emperador, tinc MIm el control de mil legions,

puc FA# conquerir el món en un se SI gon.



No cal que diguis res DO més, que jo ja no canvia SOL ré.

La meva vida és per LAm fecta, però RE tu no l'en SOL tens.

I si no tornes mai DO més, doncs mira, a mi ja em va SOL bé,

que ara la vida és per LAm fecta, no em RE falta de DO res.



Ja veus que MIm no em puc queixar,

no tinc pro RE blemes de moral.

Si em deixes, MIm seguiré explicant.

Són dos mi RE nuts, no et faci pal.



M'he SOL fet pirata sideral, que MIm està per sobre del bé i del mal.

Si FA# veus que caic, em tornaré a ai SI xecar.



No cal que diguis res DO més, que jo ja no canvia SOL ré.

La meva vida és per LAm fecta, però RE tu no l'en SOL tens.

I si no tornes mai DO més, doncs mira, a mi ja em va SOL bé,

que ara la vida és per LAm fecta, no em RE falta de DO res.



MIm RE x2



No cal que diguis res DO més, que jo ja no canvia SOL ré.

La meva vida és per LAm fecta, però RE tu no l'en SOL tens.

I si no tornes mai DO més, doncs mira, a mi ja em va SOL bé,

que ara la vida és per LAm fecta, no em RE falta de DO res.

Només volia tru LAm car-te per RE dir-te adéu.