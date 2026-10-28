La vida secreta de les formigues (Acords)

he matat una formiga

Acords Acords
Lali BeGood
lali begood futur oh
lali begood futur oh

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA SI♭
DO

FAPapa, SI♭
he matat una forFAmiga SI♭
avui al FAcole. SI♭
A l'hora del paDOti jugava a caniques,
i a l'última juFAgada SI♭
una formigueta FAnegra SI♭
ha creuat pel FAmig! SI♭
M'ha desDOpistat i ho he perdut tot
en un insFAtant. SI♭
Ella seguia camiFAnant SI♭
sense saFAber SI♭
que jo la miDOrava d'aquí cap allà,
d'allà cap aFAquí. SI♭
L'he aixafada amb el FAdit SI♭
i quan l'he miFArat, SI♭
m'ha fet molta DOpena, una pena terrible, i penso…

SI♭Era una forFAmiga (corria sempre)
SI♭i era tan peREmtita (que ni la veies),
SI♭però tenia una FAvida.
Ningú no ho ha penDOsat.

FA→SI♭Uo! UoFA→SI♭ho! UoFAho! UouoSI♭ooo! DOHoho!
FA→SI♭Uo! UoFA→SI♭ho! UoFAho! UouoSI♭ooo! DOHoho!

I FAara, SI♭
ara no paro de penFAsar SI♭
en la formiFAgueta SI♭
que a casa DOseva tota la família la trobin a falFAtar: SI♭
“Mira, ja són les FAdotze SI♭
i no ha vingut a soFApar”. SI♭
Truquen la poDOli de les formigues i es posen a busFAcar. SI♭
On haurà aFAnat? SI♭
Ningú s'ho exFAplica. SI♭
Potser haviDOa anat a passejar. I era bona estudiFAant SI♭
i bona aFAmiga, SI♭
li agradava baFAllar SI♭
amb un formiDOgot d'antenes llargues molt sexi.

SI♭Era una forFAmiga (corria sempre)
SI♭i era tan peREmtita (que ni la veies),
SI♭però tenia una FAvida.
Ningú no ho ha penDOsat.
SI♭Era una forFAmiga (corria sempre)
SI♭i era tan peREmtita, petita, petita,
SI♭però tenia una FAvida.
Ningú no ho ha penDOsat. Aaa! Aaa! Aaa! Aaah!

FA→SI♭Uo! UoFA→SI♭ho! UoFAho! UouoSI♭ooo! DOHoho!
FA→SI♭Uo! UoFA→SI♭ho! UoFAho! UouoSI♭ooo! DOHoho!

FA SI♭
DO

FA→SI♭Ara, ara, si FA→SI♭pogués, pujaFAria a una màquina SI♭del temps i aniria enDOrere
FA→SI♭fins aFA→SI♭hir a l'hoFAra del paSI♭ti i li diDOria:
FA→SI♭HoFA→SI♭la, forFAmigueSI♭ta, com DOet dius?
FA→SI♭I potFA→SI♭ser FApujariSI♭a al DOmeu dit
FA→SI♭i em FA→SI♭presenFAtariSI♭a als seus DOamics
FA→SI♭i FA→SI♭el FAseu gerSI♭DOpetit!
FA→SI♭Després de xerrar FA→SI♭una estoFAna, coneixeria el SI♭seu gos-pulgó de nom Perri DOPerri
FA→SI♭i aniríem FA→SI♭a pescar a un FAbassal moooolt i SI♭molt petit. Pescaríem àcars, DOés clar,
FA→SI♭que són FA→SI♭més peFAtits que les forSI♭migues enDOcara.
FA→SI♭I a l'hora FA→SI♭d'anar a dorFAmir, li faria un SI♭llit amb un trosset de coDOtó fluix
FA→SI♭i miraFA→SI♭ríem la lluFAna plena junts SI♭des de la meva fiDOnestra
FA→SI♭i li demaFA→SI♭naria perFAdó: formigueta, ho senSI♭to molt, no et volia DOfer mal…

SI♭Era una forFAmiga (corria sempre)
SI♭i era tan peREmtita (que ni la veies),
SI♭però tenia una FAvida.
Ningú no ho ha penDOsat.
SI♭Era una forFAmiga (corria sempre)
SI♭i era tan peREmtita, petita, petita,
SI♭però tenia una FAvida.
Ningú no ho ha penDOsat. Aaa! Aaa! Aaa! Aaah!

FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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