La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FASI♭ DO
FAPapa, SI♭ he matat una forFAmiga SI♭ avui al FAcole. SI♭ A l'hora del paDOti jugava a caniques, i a l'última juFAgada SI♭ una formigueta FAnegra SI♭ ha creuat pel FAmig! SI♭ M'ha desDOpistat i ho he perdut tot en un insFAtant. SI♭ Ella seguia camiFAnant SI♭ sense saFAber SI♭ que jo la miDOrava d'aquí cap allà, d'allà cap aFAquí. SI♭ L'he aixafada amb el FAdit SI♭ i quan l'he miFArat, SI♭ m'ha fet molta DOpena, una pena terrible, i penso…
SI♭Era una forFAmiga (corria sempre) SI♭i era tan peREmtita (que ni la veies), SI♭però tenia una FAvida. Ningú no ho ha penDOsat.
I FAara, SI♭ ara no paro de penFAsar SI♭ en la formiFAgueta SI♭ que a casa DOseva tota la família la trobin a falFAtar: SI♭ “Mira, ja són les FAdotze SI♭ i no ha vingut a soFApar”. SI♭ Truquen la poDOli de les formigues i es posen a busFAcar. SI♭ On haurà aFAnat? SI♭ Ningú s'ho exFAplica. SI♭ Potser haviDOa anat a passejar. I era bona estudiFAant SI♭ i bona aFAmiga, SI♭ li agradava baFAllar SI♭ amb un formiDOgot d'antenes llargues molt sexi.
SI♭Era una forFAmiga (corria sempre) SI♭i era tan peREmtita (que ni la veies), SI♭però tenia una FAvida. Ningú no ho ha penDOsat. SI♭Era una forFAmiga (corria sempre) SI♭i era tan peREmtita, petita, petita, SI♭però tenia una FAvida. Ningú no ho ha penDOsat. Aaa! Aaa! Aaa! Aaah!
FA→SI♭Ara, ara, si FA→SI♭pogués, pujaFAria a una màquina SI♭del temps i aniria enDOrere FA→SI♭fins aFA→SI♭hir a l'hoFAra del paSI♭ti i li diDOria: FA→SI♭HoFA→SI♭la, forFAmigueSI♭ta, com DOet dius? FA→SI♭I potFA→SI♭ser FApujariSI♭a al DOmeu dit FA→SI♭i em FA→SI♭presenFAtariSI♭a als seus DOamics FA→SI♭i FA→SI♭el FAseu gerSI♭mà DOpetit! FA→SI♭Després de xerrar FA→SI♭una estoFAna, coneixeria el SI♭seu gos-pulgó de nom Perri DOPerri FA→SI♭i aniríem FA→SI♭a pescar a un FAbassal moooolt i SI♭molt petit. Pescaríem àcars, DOés clar, FA→SI♭que són FA→SI♭més peFAtits que les forSI♭migues enDOcara. FA→SI♭I a l'hora FA→SI♭d'anar a dorFAmir, li faria un SI♭llit amb un trosset de coDOtó fluix FA→SI♭i miraFA→SI♭ríem la lluFAna plena junts SI♭des de la meva fiDOnestra FA→SI♭i li demaFA→SI♭naria perFAdó: formigueta, ho senSI♭to molt, no et volia DOfer mal…
SI♭Era una forFAmiga (corria sempre) SI♭i era tan peREmtita (que ni la veies), SI♭però tenia una FAvida. Ningú no ho ha penDOsat. SI♭Era una forFAmiga (corria sempre) SI♭i era tan peREmtita, petita, petita, SI♭però tenia una FAvida. Ningú no ho ha penDOsat. Aaa! Aaa! Aaa! Aaah!