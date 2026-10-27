SOLmLa vida és un maREmtí de cada DOmdia quan et pasFAsava a recollir: SOLmuna caputxa REmnegra, texans MI♭amples, un muFAral descolorit.
SOLmLa vida és una clasREmse a FiloloDOmgia on agiFAtàvem el demà, SOLmun sol roig colant-REmse a l'assemMI♭blea, apunts FAbruts, cabells daurats.
SOLmLa vida és un diREmjous que acabaDOmria al teu pis FAd'estudiants, SOLmquatre espelmes REmgrogues a la MI♭cuina, ombres FAnues, plats trencats.
SOLmLa vida és un cel REmblau cap al migDOmdia quan puFAjàvem al terrat: SOLmuna cançó d'ExtreREmmo, roba esMI♭tesa, ValènciFAa entre llençols blancs.
La vida és tancar els MI♭ulls, tornar a SI♭riure, cridar al FAvent, sentir-nos SOLmlliures. La vida és desitMI♭jar tornar a SI♭nàixer, córrer tot FAsol, sentir-te SOLmcréixer. La vida és el fred MI♭tallant les SI♭cares i una llàgriFAma incendiant les SOLmgaltes. La vida és entenMI♭dre que he d'aSI♭prendre, aprendre a FAviure la vida senSOLmse tu.
SOLmREmDOmFA x12
SOLmLa vida és mosseREmgar la fruita DOmdolça a les esFAcales de Mercat Central, SOLmpujar per CavaREmllers fins la VallMI♭digna, fumar oFAblits, cantar a crits.
SOLmLa vida és una caREmsa enderroDOmcada creuant FAles Torres de Serrans, SOLm'amor, humor, respecREmte' a la faMI♭çana, foc i meFAtralla a les nostres mans.
SOLmLa vida és agafar REmel primer tramDOmvia del Pont de FAFusta al Cabanyal, SOLmuna ciutat taronREmja a les fiMI♭nestres, un món en FAguerra als ulls cansats.
SOLmLa vida és una barREmca abandoDOmnada que vam troFAbar davant del mar, SOLmsentir-nos com dos REmnàufrags a la MI♭platja, l'últim FAcop que em vas besar.
La vida és tancar els MI♭ulls, tornar a SI♭riure, cridar al FAvent, sentir-nos SOLmlliures. La vida és desitMI♭jar tornar a SI♭nàixer, córrer tot FAsol, sentir-te SOLmcréixer. La vida és el fred MI♭tallant les SI♭cares i una llàgriFAma incendiant les SOLmgaltes. La vida és entenMI♭dre que he d'aSI♭prendre, aprendre a FAviure la vida senSOLmse tu. La vida és tancar els MI♭ulls, tornar a SI♭riure, cridar al FAvent, sentir-nos SOLmlliures. La vida és desitMI♭jar tornar a SI♭nàixer, córrer tot FAsol, sentir-te SOLmcréixer. La vida és el fred MI♭tallant les SI♭cares i una llàgriFAma incendiant les SOLmgaltes. La vida és entenMI♭dre que he d'aSI♭prendre, aprendre a FAviure la vida senSOLmse tu.