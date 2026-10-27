La vida sense tu (Acords)

La vida és un matí de cada dia

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FA REm

SOLm REm DOm FA x12

SOLmLa vida és un maREmtí de cada DOmdia
quan et pasFAsava a recollir:
SOLmuna caputxa REmnegra, texans MI♭amples,
un muFAral descolorit.

SOLmLa vida és una clasREmse a FiloloDOmgia
on agiFAtàvem el demà,
SOLmun sol roig colant-REmse a l'assemMI♭blea,
apunts FAbruts, cabells daurats.

SOLmLa vida és un diREmjous que acabaDOmria
al teu pis FAd'estudiants,
SOLmquatre espelmes REmgrogues a la MI♭cuina,
ombres FAnues, plats trencats.

SOLmLa vida és un cel REmblau cap al migDOmdia
quan puFAjàvem al terrat:
SOLmuna cançó d'ExtreREmmo, roba esMI♭tesa,
ValènciFAa entre llençols blancs.

La vida és tancar els MI♭ulls, tornar a SI♭riure,
cridar al FAvent, sentir-nos SOLmlliures.
La vida és desitMI♭jar tornar a SI♭nàixer,
córrer tot FAsol, sentir-te SOLmcréixer.
La vida és el fred MI♭tallant les SI♭cares
i una llàgriFAma incendiant les SOLmgaltes.
La vida és entenMI♭dre que he d'aSI♭prendre,
aprendre a FAviure la vida senSOLmse tu.

SOLm REm DOm FA x12

SOLmLa vida és mosseREmgar la fruita DOmdolça
a les esFAcales de Mercat Central,
SOLmpujar per CavaREmllers fins la VallMI♭digna,
fumar oFAblits, cantar a crits.

SOLmLa vida és una caREmsa enderroDOmcada
creuant FAles Torres de Serrans,
SOLm'amor, humor, respecREmte' a la faMI♭çana,
foc i meFAtralla a les nostres mans.

SOLmLa vida és agafar REmel primer tramDOmvia
del Pont de FAFusta al Cabanyal,
SOLmuna ciutat taronREmja a les fiMI♭nestres,
un món en FAguerra als ulls cansats.

SOLmLa vida és una barREmca abandoDOmnada
que vam troFAbar davant del mar,
SOLmsentir-nos com dos REmnàufrags a la MI♭platja,
l'últim FAcop que em vas besar.

La vida és tancar els MI♭ulls, tornar a SI♭riure,
cridar al FAvent, sentir-nos SOLmlliures.
La vida és desitMI♭jar tornar a SI♭nàixer,
córrer tot FAsol, sentir-te SOLmcréixer.
La vida és el fred MI♭tallant les SI♭cares
i una llàgriFAma incendiant les SOLmgaltes.
La vida és entenMI♭dre que he d'aSI♭prendre,
aprendre a FAviure la vida senSOLmse tu.
La vida és tancar els MI♭ulls, tornar a SI♭riure,
cridar al FAvent, sentir-nos SOLmlliures.
La vida és desitMI♭jar tornar a SI♭nàixer,
córrer tot FAsol, sentir-te SOLmcréixer.
La vida és el fred MI♭tallant les SI♭cares
i una llàgriFAma incendiant les SOLmgaltes.
La vida és entenMI♭dre que he d'aSI♭prendre,
aprendre a FAviure la vida senSOLmse tu.

SOLm REm DOm FA x12

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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