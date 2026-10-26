LALa-re-la-REre-la-re-mi.
SImLa-re-la-re-MIla-re-mi.
LALaia té un gat que REs’amaga als llençols
SImi sap que té bons dies MIi també d’altres.
LALaia ara es pinta a un miRErall qualsevol
SImi presumida es pesMIsiga les galtes.
RELaia ara surt i, malMIgrat la calor,
LAno es vol posar el mocaREdor
i ara LAjust s’ha paRErat
LAvora el merREcat
i LAbada amb els REaparaMIdors.
RELA-RE-LA-RE-MILA-RE-MI.
LALaia ara queda amb aREmics de debò
SImper fer un beure i MIparlar de la vida,
LAi a casa escriu en lliREbretes de cors
SImel que li passa amb MIlletra arrodonida.
RELaia no vol que la MImirin amb dol
LAni que l’admirin, tamREpoc.
No és vaLAlenta, té REpor,
i LAara el que REvol
LAés una MItarda de REsol.
LALa-re-la-REre-la-re-mi.
SImLa-re-la-re-MIla-re-mi.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.