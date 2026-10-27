Laia (Acords)

Vols deixar pares i pàtria, veure on s'acaba el món

Acords Acords
Sau
sau basic
sau basic
SOLVols deixar pares REi pàtriLAma, veure on s'acaDOba el món,
SOLvols canviar la teva REhistòria... LAmi digue'm DOqui DO/SIno! LAm SOL
Tot el que es diu en REparauLAmles pot semblar-te DOun desert.
SOLPren el vent de REmatinada com LAmho fa un oDOcell, DO/SIcomLAmfa SOLun ocell.

RETu et preguntes en LAmsilenDOci: "digue'm què SOLfaig jo aquí",
SImno seré jo qui trenqui LAmun DO/SIdDOiSI/DOa DO
SOLamb tots els somnis de la nit.
REI jo et MImmiro REen DOsilenci SOLmentre tu aixeques el vol,
REi jo et MImmiro REen DOsilenci i et desitjo SOLbona sort.

RETot el món dona volLAmtes DOsense pressa SOLal teu voltant,
SImi tu de cop vols LAmsorDO/SItir a fora, DOno saps SI/DOon anar. DO
SOLUn bitllet tan sols d'anada, mai vas pensar en tornar,
REun bitllet MImsense REtorDOnada per SOLvolar ben alt, volar ben alt.
RETu et preguntes en LAmsilenDOci: "digue'm què SOLfaig jo aquí",
SImno seré jo qui trenqui LAmun DO/SIdia amb tots DOels somnis SI/DOde la nit. DO
SOLI jo et miro en silenci mentre tu aixeques el vol,
REi jo et MImmiro REen DOsilenci SOLi et desitjo bona sort.

RE LAm DO SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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