SOLVols deixar pares REi pàtriLAma, veure on s'acaDOba el món, SOLvols canviar la teva REhistòria... LAmi digue'm DOqui DO/SIno! LAmSOL Tot el que es diu en REparauLAmles pot semblar-te DOun desert. SOLPren el vent de REmatinada com LAmho fa un oDOcell, DO/SIcomLAmfa SOLun ocell.
RETu et preguntes en LAmsilenDOci: "digue'm què SOLfaig jo aquí", SImno seré jo qui trenqui LAmun DO/SIdDOiSI/DOa DO SOLamb tots els somnis de la nit. REI jo et MImmiro REen DOsilenci SOLmentre tu aixeques el vol, REi jo et MImmiro REen DOsilenci i et desitjo SOLbona sort.
RETot el món dona volLAmtes DOsense pressa SOLal teu voltant, SImi tu de cop vols LAmsorDO/SItir a fora, DOno saps SI/DOon anar. DO SOLUn bitllet tan sols d'anada, mai vas pensar en tornar, REun bitllet MImsense REtorDOnada per SOLvolar ben alt, volar ben alt. RETu et preguntes en LAmsilenDOci: "digue'm què SOLfaig jo aquí", SImno seré jo qui trenqui LAmun DO/SIdia amb tots DOels somnis SI/DOde la nit. DO SOLI jo et miro en silenci mentre tu aixeques el vol, REi jo et MImmiro REen DOsilenci SOLi et desitjo bona sort.